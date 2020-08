Las cinco claves de la eliminación del Atalanta y el triunfo del PSG

El sueño europeo de Atalanta se acabó en un par de minutos. París Saint-Germain, que dominó todo el partido, clasificó a la semifinal de la Liga de Campeones. Estas fueron las claves de su triunfo.

La jerarquía. PSG no se dio por vencido nunca. En el segundo tiempo fue un solo de ataque, intentando remontar el 1-0 en contra. Incluso cuando se pensaba que el partido acababa apenas para arañar el empate, lo ganó con una remontada espectacular y vibrante entre el minuto 89 y 92. Su sed de victoria a pesar de ir perdiendo hasta el penúltimo minuto le valió la clasificación en la Champions que desea ganar desde hace años y para eso ha invertido millones de dólares. Atalanta estuvo vestida de elegante clasificada y bailaba de felicidad, pero el reloj no había marcado el final. En la última campanada, perdió el juego, quedo en los harapos de la derrota y con el dolor de haber tenido una clasificación de cristal en el pie.



Neymar y Mbappé. El brasileño fue el jugador más desequilibrante y habilidoso del PSG en el primer tiempo. Sin embargo, a sus gambetas, a su velocidad, a su pase largo y a su cambio de ritmo, le faltó lo más importante: el gol. Definió mal tres balones con selló de gol en el arco del Atalanta. El primer balón, empezando el partido, de cara al arco, y a pesar del achique acertado del arquero, fue como botar un penalti. Y en el segundo tiempo entró Mbappé y fue su socio. Se tiró a la izquierda, con lo que Neymar ganó presencia en el medio. Mbappé, el joven maravilla del fútbol francés y mundial, fue el factor desequilibrante hasta que llegaron los goles sobre el final.



Defensa sin defensa. Atalanta jugó lo suyo en el primer tiempo. Es decir, se plantó bien adelante y quiso tener el partido lejos de su arco, incluso dejando espacios a la espalda de su defensa que aprovechó sin definir el PSG. Un equipo con espíritu de jugar en campo rival, planteo el primer tiempo a jugar mano a mano y con mucho tránsito de balón. Pero en el segundo, retrocedió y apostó a a esperar. PSG lo metió contra su área, más con el relevo del talentoso Papu Gómez, por golpe en la rodilla derecha. Atalanta retrocedió y se paró con muchos hombres defendiendo la ventaja. PSG llegaba y no definía… Hasta el minuto 89 cuando logró el 1-1, y en el 92, cuando ganó el partido de manera inesperada.



La jugada del gol del 1-0: La jugada puntual del 1-0. Frente al desafío de 5 defensas del PSG contra 5 atacantes del Atalanta, en igualdad numérica, sacó la ventaja por la fuerza y obstinación individual de Duván Zapata, el 9, que peleó la pelota a pesar de rebotarle, y la tiró a la derecha donde Pasalic, estaba solo. El lateral zurdo del equipo francés, más pendiente del balón, se dejó llevar por el movimiento de un rival que cortó al centro del área, y pensando en que sería el receptor del pase, olvido a Pasalic que definió con libertad.



Los colombianos: Duván Zapata y Luis Fernando Muriel tuvieron actuaciones dispares. El primero, luchó a fuerza contra toda la defensa francesa, especialmente contra Thiago Silva, que estuvo preocupado todo el partido. Asistió, de manera inesperada, el gol del Pasalic. Recibió amarilla y fue relevado en el minuto 82. Muriel ingresó por Pasalic al minuto 70, de manera sorpresiva, para intentar jugar al contragolpe, pero no fue productivo. Tuvo un avance en la que lució que hizo una de más.



