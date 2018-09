James arranca un nuevo desafío en la Liga de Campeones

James Rodríguez tiene una espina pendiente en la Liga de Campeones. La ha ganado dos veces, pero en ninguna fue el protagonista que se esperaba, en el Real Madrid. Ahora, en su segundo año con el Bayern Múnich, arranca la nueva edición con el desafío de ser anfitrión. Pero primero tiene que ganarse un lugar en el equipo titular.

James ganó la Champions 2015-2016 y 2016-2017, dos coronas que reposan en su palmarés, y ambas las ganó con el equipo madridista, donde no logró tener continuidad. En 2015-2016 jugó cinco partidos e hizo un gol, a Roma. En la siguiente edición jugó 6 partidos y no anotó. Además, no estuvo presente en ninguna de esas dos finales, ambas con el DT Zinedine Zidane. Su mejor participación en Madrid fue en su primer año allí, cuando jugó 9 partidos e hizo un gol.

El colombiano James Rodríguez y el DT Zinedine Zidane (der.), en el Real Madrid. Foto: EFE

Su llegada al Bayern Múnich representó un cambio radical en su carrera en la competición, ya que en la edición 2017-2018 de la Champions ya jugó 12 partidos, su mejor registro en el torneo europeo, y anotó un gol, justamente al Real Madrid. Pero el Bayern quedó eliminado en la semifinal. En esta edición, el cuadro alemán además enfrentará al AEK Atenas y al Ajax.

James Rodríguez llegó a su tercera semifinal de Champions consecutiva. Foto: AFP

En total, en Liga de Campeones James ha jugado 46 partidos, así:



PJ Goles

Bayern Múnich: 12 1 (a Real Madrid)

Real Madrid: 20 2 (a Roma y Basilea)

Porto: 14 2 (a PSG y a Zenit)

Total 46 5



James lleva tres partidos en la Bundesliga en esta temporada, y los tres los arrancó en el banco. Sin embargo, el pasado fin de semana le anotó gol a Leverkusen, un tanto que le abre puertas para pelear titularidad, sobre todo ante la lesión de Tolisso.

El colombiano no ha podido ganarse el puesto de inicialista, entre otras cosas por las lesiones que lo han afectado desde el Mundial de Rusia.



