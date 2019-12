2019, año de poca actividad y muchas dudas para James

Ha sido un año difícil para James Rodríguez, el mejor futbolista colombiano, el volante del Real Madrid y la Selección, quien no ha podido tener la continuidad deseada y termina un 2019 con bajas cifras y en plena recuperación de una lesión de rodilla que lo ha obligado a estar ausente de la competencia desde hace dos meses.

Este jueves, al menos hubo una buena noticia para el colombiano. Por fin entrenó con el resto del plantel del Madrid, tal como informó el club. “Asensio, Marcelo, Lucas Vázquez, Hazard y James siguen con sus procesos de recuperación. El colombiano completó la sesión con el grupo, mientras que Lucas Vázquez se ejercitó en solitario sobre el césped”, anunció el equipo.



James, sin embargo, estaría descartado para el partido del próximo fin de semana contra el Athletic, el último del año para el equipo merengue. Así lo dan a conocer los medios españoles que lo dan por descartado para este juego pese a que ya se entrena con el resto del grupo.



En todo caso, James no cierra bien el año. No solo por su larga recuperación, tras la lesión que sufrió con la Selección Colombia el pasado 18 de noviembre, luego de una para que ya traía por un problema del soleo, sino porque sus cifras generales están por debajo de las expectativas para un jugador de su nivel.



De hecho, el símbolo del fútbol colombiano está cerrando su peor año desde que juega en Europa. En 2019 no pudo consolidarse y quedarse en Bayern Múnich, donde tuvo un semestre de poca participación con el técnico Nico Kovak; en el Real Madrid fue de más a menos, comenzó jugando y destacándose, ilusionado por tener su mejor revancha en el cuadro blanco, pero su continuidad fue mermando. Además, termina lesionado y perdiéndose una etapa clave en la liga española y en la Liga de Campeones. Por si fuera poco, en la Selección se perdió todo el segundo semestre.



Las cifras de James prenden las alarmas para el inicio de 2020, año en el que arranca la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 y habrá Copa América, aunque se espera que el jugador tenga un arranque de año más satisfactorio, sea en el Madrid, o si se le da la posibilidad de ir a otro club, pues su nombre ha estado sonando todos estos meses desde diferentes ligas, sobre todo la inglesa. De hecho lo han asociado en versiones de prensa con equipos como el Arsenal.

Las bajas cifras

Su primer semestre –cierre de la temporada 2018/2019– fue en Alemania. Con Bayern jugó en 17 partidos, aunque solo en tres oportunidades estuvo los 90 minutos. Fueron 12 juegos en la Bundesliga (liga local), 3 en Copa de Alemania y 2 en la Liga de Campeones. En total, James actuó 1.016 minutos.



Con la Selección Colombia, James jugó los amistosos del primer semestre y la Copa América. Fueron 8 juegos con la camiseta tricolor, cuatro amistosos y cuatro del torneo continental. En los juegos de preparación, el ‘10’ no actuó los 90 minutos en ninguno de los encuentros; cosa diferente en la competición oficial, pues estuvo en tres juegos completos y solo en uno actuó menos minutos. En total, 8 partidos y 532 minutos.



En el segundo semestre, James volvió a Real Madrid y se generaron muchas expectativas por esta nueva etapa, la segunda como jugador merengue. Pero solo jugó 7 partidos, dos completos, en la Liga de España; y tuvo dos actuaciones en la Champions. Solo 422 minutos jugados confirman su mala temporada en materia de cifras.



En total, James jugó 34 partidos este año, para un promedio de 2,83 juegos al mes. Fueron 1.970 minutos, es decir que jugó en promedio 57,9 minutos en cada actuación. Y solo 8 veces jugó los 90 minutos completos.



Los datos aún pueden ser peores si se clasifican solo las cifras con los clubes, sin la Selección, pues en ese caso el volante acumuló apenas 26 partidos en el año. Bajo promedio si se tiene en cuenta que en 2018 actuó en 31 oportunidades, o que en el 2016 hizo 37 partidos con el Real Madrid. Un jugador como Luka Modric, habitual en la alineación, lleva en el año 39 partidos con su club, por poner un punto de referencia.



