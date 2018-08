Las cinco razones de la eliminación de Nacional de la Libertadores

Por segundo año consecutivo, Atlético Nacional se fue temprano de la Copa Libertadores. En 2017 quedó afuera en fase de grupos y ahora quedó afuera en octavos de final. ¿Qué le ha pasado al equipo este año?

1. La nómina se empobreció

Los ciclos se cierran. De los 30 jugadores que Nacional tuvo en 2016, cuando ganó la Copa Libertadores, solamente quedan tres: Daniel Bocanegra, Alexis Henríquez y Felipe Aguilar. El problema es que los reemplazos no fueron adecuados. Van dos timonazos en el banco: primero, Juan Manuel Lillo, y ahora, Jorge Almirón. Hasta ahora, ninguno ha podido armar un Nacional parecido al sólido equipo de Reinaldo Rueda.

2. Extranjeros que no marcan diferencia

Jorge Almirón, técnico de Nacional, pidió jugadores de su entera confianza, y de su misma nacionalidad, para reforzar al plantel. Ninguno marcó diferencia. Fernando Monetti, el arquero, ha hecho extrañar montones a Franco Armani. Cometió errores graves y en el partido frente a Atlético Tucumán, este martes, directamente no jugó. Diego Braghieri falló en el juego de ida y en el de vuelta tampoco apareció. Gonzalo Castellani se mantuvo como titular pero quedó en deuda. Y Rafael Delgado ya se devolvió a su país.

3. El técnico también falló

Almirón siempre buscó excusas a la hora de perder y no tuvo autocrítica. Para él, siempre hubo factores externos: la cancha, los árbitros... Lo cierto es que los resultados iniciales le daban crédito. Pero el DT se equivocó en los planteamientos de los partidos más importantes y terminó perdiendo dos finales y quedando afuera de la Libertadores.

4. Perdió la fortaleza en casa

Las estadísticas no siempre marcan la verdad de un equipo. En la Liga, Nacional estuvo casi un semestre sin recibir gol. Le marcaron dos cuando no podía recibirlos, en la final contra Tolima, que perdió. Además, cayó en la Superliga frente a Millonarios y ahora no pudo darle vuelta a una serie frente a un equipo argentino sin mucha tradición en la Libertadores.

5. El factor institucional deja dudas

Nacional nunca aclaró las causas de la salida de su cúpula directiva, la que estuvo a cargo durante el muy exitoso 2016. Se fue el presidente Juan Carlos de la Cuesta, se fue el DT Reinaldo Rueda, hace poco salió el gerente Víctor Marulanda. Esa inestabilidad ha afectado el rendimiento del equipo, que no ha ganado nada desde que Rueda dejó el equipo.



