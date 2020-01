Las camisetas más polémicas de la Selección Colombia

Henry Agudelo - Archivo EL TIEMPO

En 1994, Colombia dejó de lado el rojo para la camiseta suplente y pasó al azul. Pero el primer diseño no fue muy afortunado: el cuello rojo no pegaba y los números no se veían. Para el Mundial, se eliminó el rojo de la camiseta y los números fueron amarillos. En la foto, Mauricio Serna.