La locura por Falcao sigue: agotadas sus camisetas en Vallecas

Grandes clubes de España, como Barcelona, Real Madrid y el Athletic de Bilbao, han sido las victimas de Falcao en su regreso a la Liga con el Rayo Vallecano, una autentica locura para los aficionados del club madrileño.



Según el diario 'El País', de España, la locura por Falcao no solo revolucionó el fútbol del equipo, sino que trajo un envión importante en terminos de publicidad.

Un director de marketing

Radamel Falcao García Foto: Javier Lizón. Efe

El medio asegura que por el impacto positivo del colombiano, el club de Vallecas tuvo que acelerar la contratación de su nuevo director de mercadeo, puesto que permanecía vacante.



"Las camisetas del club están agotadas y se ha pedido un buen número de ellas a China de cara a la campaña de Navidad. El 3 de Falcao es el favorito de los clientes. Marcas y empresas latinoamericanas, especialmente de Colombia, han contactado con los directivos del equipo para publicitarse de alguna manera en Vallecas", aseguran.



El Rayo Vallecano aseguró contar con Falcao hasta 2023 después de las grandes actuaciones del colombiano, una opción que de arranque parecía opcional en el contrato que une a las partes.



El mejor promedio de LaLiga

Falcao, que llegó al Rayo Vallecano el pasado 4 de septiembre, lleva disputados hasta el momento ocho partidos, cuatro como titular, y ha marcado cinco goles en 334 minutos, lo que refleja un promedio de un tanto cada 66,8.



A sus 35 años, el internacional colombiano no ha perdido el olfato goleador y sus números así lo reflejan, por lo que la baja por lesión que le mantendrá fuera, como mínimo, en los próximos tres partidos del Rayo, supone un contratiempo importante para su técnico, Andoni Iraola.



Falcao es el delantero más eficaz de los diez máximos goleadores del campeonato español, de una clasificación que lidera el francés Karim Benzema, que ha marcado con el Real Madrid once tantos en 972 minutos, uno cada 88.



Por detrás Raúl de Tomás, que suma con el Espanyol siete tantos en 1054 minutos (uno cada 150 minutos), el brasileño Vinicius, que también ha marcado siete con el Real Madrid en 915 minutos (uno cada 130), y el uruguayo Luis Suárez, con idéntico registro en el Atlético de Madrid en 788 minutos (uno cada 112).



El menos eficaz en ese promedio de goles y minutos entre los diez primeros de la clasificación de máximos goleadores es el internacional español Iago Aspas, que con el Celta de Vigo suma 5 tantos en 1059 minutos (1 cada 211,8).



