Crespo vs. Zubeldía: dos jóvenes DT's quieren hechizar la Suramericana

A los 40 años, edad a la que varios exjugadores empiezan su ciclo como entrenadores, Luis Zubeldía, el conductor de un Lanús busca ser otra vez campeón de la Copa Suramericana, ya es un director técnico de larga trayectoria en el fútbol argentino y en varias ligas de Latinoamérica.

Vinculado durante buena parte de su vida a Lanús, Zubeldía era un habilidoso volante que debutó a los 17 años en el 'Granate', con llegada al área rival, e incluso llegó a integrar las selecciones Sub-17 y Sub-20 de Argentina. Sin embargo, su carrera como jugador duró menos de 60 partidos.



A los 23 años debió aceptar el retiro, por una osteocondritis disecante en la rodilla. Por impulso de su hermano Gustavo, que es preparador físico, decidió estudiar y acompañar a Ramón Cabrero como asistente en la conducción de Lanús.



"Cuando supe que no jugaría más, me dolía muchísimo pensar en haber podido jugar mucho tiempo en Lanús, en la selección, en el fútbol inglés. Canalicé eso en tener las horas ocupadas, en el curso de director técnico, aprender programas de computación con mi hermano y hacía terapia. En esa etapa descubrí que podía ser un buen docente", contó Zubeldía hace tiempo.

Luis Zubeldía, técnico de Lanús. Foto: EFE

Con apenas 27 años se convirtió en uno de los entrenadores más jóvenes del fútbol argentino al debutar como DT de Lanús en junio de 2008, y llevó al club del sur bonaerense a un tercer puesto en el Torneo Clausura-2009, antes de cerrar su primera etapa en el club de sus afectos en noviembre de 2010.



Tuvo su primera oportunidad fuera de Argentina en el Barcelona ecuatoriano, pero aquella experiencia terminó a los nueves meses, tras una pelea con el presidente de esa entidad.



Regresó a la Argentina para dirigir durante un año a Racing, con una campaña aceptable y una final en la Copa Argentina-2012, pero que no le alcanzó para evitar la salida. Su carrera continuó con un subcampeonato en el ecuatoriano Liga de Quito (2015), Santos Laguna de México (2016), Independiente Medellín de Colombia (2017), Alavés de España (2017) y Cerro Porteño (2017).

"Más docente que entrenador"

En septiembre de 2018, diez años después de su bautismo de fuego en Lanús, Zubeldía regresó al club para una segunda etapa que se extiende hasta el presente con la misión de fortalecer las bases, promover a los jugadores surgidos del club y devolverle el protagonismo al primer equipo en el plano local e internacional.



"Yo me siento más docente que entrenador. Para enseñar, para formar, no hay edades", expresó Zubeldía sobre su propuesta, y aunque Lanús tiene la prioridad, contó que le gustaría dirigir en la MLS de los Estados Unidos.



"(Quiero dirigir) hasta los 70 años, superar largamente los 1000 partidos y ahora voy por los 400, ver cuánto evolucionan los trabajos de campo, y cómo me vínculo con la diferencia generacional. La edad no es problema en esta profesión, ahí están (Oscar) Tabárez, (José) Pékerman o (Manuel) Pellegrini", le dijo a La Nacion sobre su futuro como conductor.



Ahora, el hombre de las cuatro décadas y con ya 12 años como DT, se asoma a las puertas de su primer gran título, con un equipo forjado con su estilo, y en el club que marcó sus dos carreras.

Crespo, de temible delantero a DT ganador

Reconocido como un temible delantero y con casi quince años de destacada trayectoria en el fútbol europeo, Hernán Crespo se reinventó como director técnico y llevó al humilde Defensa y Justicia a la primera final internacional de su historia: la Copa Suramericana-2020.



Apodado "Valdanito" por el parecido con Jorge Valdano, el recordado delantero argentino, Crespo tuvo su comienzo como jugador en River, impulsado por el DT Daniel Passarella, en noviembre de 1993.



Su etapa como jugador 'millonario' terminó de la mejor manera, con dos goles en la final de la Copa Libertadores-1996 para darle el título a River frente a América de Cali. Pocas semanas después emigró a Parma, su primer destino en suelo europeo, en el que cumpliría el resto de su carrera como futbolista.

El delantero argentino Hernán Crespo, al igual que Luis Suárez, anotó 19 goles por eliminatorias. Disputó tres mundiales. Foto: AFP

En cuatro años en el equipo parmesano, ganó una Copa Italia (1999) y una Copa Uefa (1999), con 80 goles anotados en 151 partidos, para luego pasar a Lazio (2000/2002), en el que anotó 48 tantos en 73 cotejos, y también actuó en Inter de Milan (2002/2003), el Chelsea inglés (2003/2004) y AC Milan (2004/2005).



Volvió a Chelsea (2005/06) para ganar la Premier League, y tuvo un segundo ciclo en Inter (2006/2009), Genoa (2009), Parma (2010/2012), en el que cerró su carrera, que también incluyó 64 partidos y 35 goles en la selección argentina, con la que disputó tres mundiales (Francia-1998, Corea del Sur y Japón-2002 y Alemania-2006).



Terminó sus casi dos décadas como futbolista con 606 encuentros, más de 500 en Italia e Inglaterra, con 273 goles (0,45 de promedio) y 66 asistencias. Su palmarés abarca dos títulos de liga argentina y una Copa Libertadores (1996) con River, una Copa Uefa (1999), una Copa Italia y una Supercopa de Italia con Parma (1999), otras dos Supercopas de Italia (Lazio, 2000, y Milan 2004), y la Community Shield-2005 y la Premier League con Chelsea 2005/2006 con Chelsea.



Además, en el Inter de Milán celebró otras cinco conquistas, con tres scudettos de la Serie A (2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009), y dos Supercopas de Italia (2006 y 2008), mientras que con la selección argentina obtuvo la medalla plateada en los Juegos de Atlanta-1996 y el oro en los Panamericanos de Mar del Plata-1995.



Afincado junto a su familia -tiene tres hijas- en Italia, condujo al equipo de reserva de Parma, y luego dirigió en 2015 al Modena, de la segunda división, pero fue despedido por resultados discretos.

Retorno a casa

El artillero volvió a la Argentina decidido a renovar su camino como director técnico y recaló en Banfield, pero su ciclo en el 'Taladro' se consumió tras 18 partidos, con una campaña en la que sólo ganó 4 partidos, aunque dejó entrever un estilo agresivo y directo, al que le faltaron triunfos para sostener su continuidad.



En enero de 2020 asumió otro desafío al frente de Defensa y Justicia, club que acostumbra apostar por nuevos entrenadores, y tuvo un arranque poco feliz, con dos derrotas en la Copa Libertadores.



Luego de seis meses de inactividad por la pandemia, el regreso fue con un equipo más consolidado, pero fue eliminado de la Copa por el brasileño Santos, que le ganó por 2-1 en tiempo de descuento en la última fecha de la etapa de grupos y lo envió a la Copa Suramericana.



En el segundo torneo continental, Crespo edificó una gran campaña en el 'Halcón' al eliminar sucesivamente al paraguayo Sportivo Luqueño, a los brasileños Vasco da Gama y Bahia, y al chileno Coquimbo Unido. Fueron 5 triunfos y 3 empates para llegar invicto a la definición en suelo argentino contra Lanús.



