La vuelta de James y otros cuatro puntos de discusión de la Selección

Los partidos contra Perú, el 14 de noviembre, y Ecuador, cuatro días después, serán el último termómetro para Carlos Queiroz de cara a la eliminatoria para el Mundial, que se pondrá en marcha en marzo de 2020. El tiempo de los ensayos se está acabando. Esto dejó la lista de 23 jugadores que el portugués convocó para la última fecha Fifa del año.

James: vuelve la polémica

El ‘10’ no estuvo en la lista para los partidos con Chile y Argelia, y Queiroz dijo que no lo había llamado por decisión propia. Luego se supo que hubo acuerdo. Ahora, lo llama sin tener continuidad y sin claridad sobre si está lesionado o no. Ayer no estuvo en el 6-0 del Real Madrid al Galatasaray. “James es solamente uno de los jugadores importantes del equipo; lo que pasa en Real Madrid son sus problemas, tenemos un camino a seguir con Colombia y no nos podemos preocupar por rumores y comentarios”, dijo Queiroz, y agregó: “En España, ellos hacen su trabajo, y nosotros hacemos el nuestro”. ¿De qué va a jugar? Seguramente irá como extremo.

El dilema de los arqueros

Queiroz tiene claro que su portero titular es David Ospina, incluso sin tener continuidad: este año solamente ha jugado tres partidos con el Nápoles y el martes fue suplente en el 1-1 entre su equipo y el Salzburgo de Austria, en la Liga de Campeones. Esta vez llamó a un arquero menos: descartó a Camilo Vargas y llamó a otros dos, con la misma idea que venía trabajando, pensar más en el futuro que en el presente: Aldair Quintana es suplente de Cuadrado en Nacional y Éder Chaux acaba de quedar eliminado con Patriotas. Cabe recordar que Álvaro Montero está suspendido. “Hay mucha calidad y experiencia en ese tema, es verdad que Ospina no viene jugando, pero se viene entrenando bien”, dijo.

Los dos nuevos: Steven y Stiven

Steven Alzate, 20 años, nacido en Camden (Inglaterra), de padres colombianos y jugador del Brighton, es la gran novedad de la lista de 23 de Queiroz. Es el primer jugador no nacido en Colombia en la Selección desde 1977, cuando estuvieron los argentinos Luis Gerónimo López, Jorge Amado y Jorge Ramón Cáceres. “Alzate está jugando muy bien, es un jugador que como volante tiene unas características que se adaptan a las necesidades del equipo”, dijo el DT. El otro nuevo es Stiven Mendoza, de 28 años, jugador del Amiens de Francia, ese sí, con pasado en la Selección Sub-20 de Eduardo Lara, en 2011: fue al Suramericano, pero no al Mundial.

Falta de continuidad

Los casos de Ospina, de James, de Santiago Arias (que vuelve a la lista, pero que apenas está de regreso en la titular del Atlético de Madrid) son apenas algunos ejemplos de algo que le preocupa a Queiroz: la falta de continuidad. “Después de enero, tengo la ilusión de que todos o la mayoría de los jugadores estén jugando en sus clubes. No siempre es posible, porque hay grupos muy grandes que tienen una política de rotaciones y reposo, como Real Madrid, Juventus o Atlético de Madrid. El entrenador nacional estará dando su apoyo, pero no puedo controlar las decisiones de los entrenadores de los clubes”, explicó el portugués.

Final de la Copa: una decisión lógica

Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré no aparecen en la convocatoria. El 23 de noviembre estarán en la final de la Copa Libertadores con River, al igual que Orlando Berrío, con Flamengo. “No consideré llamarlos, como es normal. Los jugadores de Flamengo y de River Plate no estaban en mis planes. No han sido considerados para la decisión final. Es algo normal en Europa, a nadie se le ocurre llamar a los jugadores que están en la Champions League. Además, hay una indicación a los equipos nacionales acerca de que los jugadores que están en Champions League están protegidos. Se me hace raro que en Conmebol no exista esto”. Lo curioso es que los incluyó en la lista preliminar de 34 jugadores.



