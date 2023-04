Dani Alves sigue en la cárcel de Brians II en España, en la que está acusado de presunta violación a una joven de 23 años en los baños de una discoteca en Barcelona, el pasado 30 de diciembre, caso que no se ha definido.

El jugador espera que pronto comience su juicio para saber a qué atenderse, pero mientras tanto todos los días se conoce alguna información.

El torneo

La Real Federación Española de Fútbol anunció la XI Edición del Torneo Intercentros Penitenciarios, campeonato que organizará de manera conjunta con el Ministerio del Interior de España, lo que genera gran expectativa frente a la posibilidad de que Alves compita y logre un título que jamás pensó.

Audiencia de Dani Alves en Barcelona Foto: EFE



Alves no sería el primer jugador que ganar un torneo interno en la cárcel, ya que Ronaldinho ganó uno en una cárcel de Paraguay.

Buen amigo y apoyo



Desde que Alves está encerrado hasta la fecha ha bajado el índice de personas que lo han visitado. Se dice que ni su familia ha vuelto por esos lares.



Joana Sanz tampoco volvió, luego de que se anunciara que rompieron la relación que tenían, por lo que el brasileño se ha quedado más solo en este duro momento.



Pero sí hay una persona que no lo ha desamparado y que todas las semanas va y lo visita. Se trata de su chef y su nutricionista, que también estaba esa noche en la discoteca.

El futbolista fue trasladado a los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona para que se le tome declaración. Foto: Antonio Lacerda. EFE



Bruno Brasil es el hombre que no ha desamparado a Alves. Siempre que entra y sale y es abordado por los medios de comunicación no habla, se mantiene en silencio y no da pistas de cómo está el jugador.



Parece ser el único que está a su lado, que lo apoya en estos instantes en el que necesita un gran apoyo. Bruno, uno de los pocos que no le ha dado la espalda.



