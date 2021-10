El tatuaje que tiene en problemas a un futbolista bosnio con la Uefa

Un polémico tatuaje tiene en problemas al bosnio Ognjen Vranjes, jugador del AEK Atenas de Grecia. La Uefa ya le llamó la atención y, de no taparlo en los próximos partidos, podría tener una sanción más grande.

Durante el partido contra el FK Velez de Bosnia-Herzegovina, el pasado 29 de julio, en la fase previa de la Conference League, Vranjes lució en su brazo derecho el rostro de Momcilo Dujic, un caudillo y sacerdote yugoslavo que ayudó a los ocupantes nazis e italianos durante la Segunda Guerra Mundial.



🇧🇦El futbolista bosnio Ognjen Vranjes del AEK Atenas fue sancionado por la UEFA por tener un tatuaje en su brazo de Momcilo Dujic, un líder chetnik, que colaboró ​​con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. pic.twitter.com/DVIWBPC32e — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) September 29, 2021

Aunque el AEK Atenas quedó eliminado en esa serie, en lanzamientos desde el punto penalti, el hecho no pasó inadvertido para la Uefa, que lo reprimió por “conducta poco ética”.



Vranjes ya ha tenido otros problemas por comportamientos de este tipo. Tras jugar por Bosnia-Herzegovina en el Mundial de Brasil 2014, la federación de ese país le negó volver a ser llamado al equipo en 2018 por promover "formas de glorificación del fascismo y sus partidarios".



Ese mismo año, Vranjes fue transferido al Anderlecht de Bélgica, pero los propios hinchas de ese club pidieron que fuera despedido de inmediato, luego de que publicara en su cuenta de Instagram una imagen de una bomba molotov que fanáticos del AEK les lanzaron a seguidores del Ajax de Holanda. La foto iba acompañada de la frase “Welcome to hell!!!” (Bienvenidos al infierno).



