Hay luto en el fútbol inglés luego de la muerte repentina de la esposa de Josh Vickers, arquero del Derby County de la tercera división de Inglaterra. Laura perdió la vida tras librar una larga batalla contra el cáncer.



Así lo confirmó el guardameta de 27 años de edad a través de sus redes sociales, donde le escribió una sentida y desgarradora carta a su esposa Laura, la mujer con la que contrajo nupcias hace solo tres meses.



"He escrito y reescrito esto tantas veces y todavía no puedo encontrar las palabras adecuadas para decir y no sé si alguna vez lo haré. El martes por la noche, mi esposa perdió su larga batalla contra el cáncer...", empezó Vickers.



El futbolista contó el trágico deceso y cómo la felicidad de la boda se transformó en tristeza tras perder a uno de sus seres más amados. Además, describió a Laura como una mujer valiente y de gran vitalidad a pesar de su enfermedad.



"Laura es la persona más fuerte, valiente y amorosa que he conocido. A pesar de todo lo que estaba pasando, ella continuó sonriendo, nunca dejando que nada se interponga en el camino de pasar un buen rato y crear toda una vida de recuerdos", indicó.



Y agregó: "Apreciaré cada momento que pasamos juntos, desde la primera vez que nos encontramos hasta el momento en que te fuiste pacíficamente. Sé que me estarás protegiendo y seguirás inspirándome cada día".

El arquero del Derby County mostró todo su amor a Laura con una frase y la imagen de su boda, la cual conmovió a miles de personas en Inglaterra: "Te amo siempre y para siempre".



Por otro lado, Josh Vickers le agradeció al club, a sus amigos y a su familia por el apoyo que ha recibido en estos días difíciles que enlutan su vida y la de sus seres queridos.



"Gracias a todos los que me han apoyado a mí y a ambas familias en este momento increíblemente difícil. ¡Realmente afortunado de tener la familia y amigos más increíbles!", finalizó el guardameta inglés.

