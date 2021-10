¿Cómo le ha ido a Colombia con Néstor Pitana como árbitro?

Una de las grandes discusiones del fútbol suramericano este año fue la actuación del árbitro argentino Néstor Pitana en el partido entre Brasil y Colombia, en la fase de grupos de la Copa América. Una polémica decisión suya cambió el rumbo del partido, que ganaba el equipo de Reinaldo Rueda y que al final terminó perdiendo 2-1.

Pitana dejó seguir la jugada luego de que un balón pegara en su cuerpo. De ese rebote nació un centro al área colombiana de Renán Lodi que terminó con el gol del empate brasileño, anotado por Roberto Firmino.

Así fue la polémica con Pitana en la Copa América

En su momento, la acción despertó una gran polémica. Mientras algunos defendieron la actuación de Pitana y aseguraron que había acertado porque la posesión de balón no cambió de equipo, otros consideraron que esa jugada no debió validarse.



Finalmente, Colombia perdió ese partido por 2-1. Pitana no dirigió más en la Copa América, pero sí fue designado, posteriormente, para un clásico entre Nacional y Peñarol, en la Copa Sudamericana, y en ese mismo torneo dirigió la semifinal entre Libertad y Bragantino. También tuvo a su cargo el juego Sao Paulo vs. Palmeiras, en la Libertadores.



Pitana también estuvo en dos juegos de la eliminatoria: el pasado 2 de septiembre, en el partido entre Perú y Uruguay, y luego tuvo otra polémica actuación en Chile vs. Paraguay.



Lo curioso es que, hasta antes de ese partido, Colombia nunca había perdido un juego con Pitana como árbitro central. Es más, el argentino le dirigió dos partidos como visitante en la eliminatoria y los dos los ganó la Selección.

Los antecedentes de Pitana con la Selección Colombia

El primero fue el 3 de junio de 2012, en Lima. Perú perdió 0-1 con Colombia, con gol de James Rodríguez. Y el 28 de julio de 2017, en Quito, la Selección venció 0-2 en Ecuador, con goles de James y Juan Guillermo Cuadrado.



La única vez que Pitana le pitó a Colombia como local fue empate: 2-2 contra Uruguay en Barranquilla, en 2016. Y en la Copa América, aparte del juego contra Brasil, la había dirigido en tres ocasiones, con saldo de dos empates y un triunfo colombiano.



