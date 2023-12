¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Este año aún tiene un partido

El pasado domingo, la Selección Colombia derrotó 1 a 0 a un combinado sub-23 de Venezuela, en un partido amistoso en la ciudad de Fort Lauderdale, Estados Unidos. Fue el penúltimo partido del año del combinado nacional.



El partido ante el equipo venezolano, que se prepara para el Sudamericano Preolímpico, le permitió al director técnico argentino Néstor Lorenzo acercar al combinado nacional a jugadores jóvenes y a algunos más experimentados.



El próximo encuentro de la 'Tricolor', y por consiguiente, el último de este año, será ante México en la ciudad de Los Ángeles (EE. UU.), el próximo sábado 16 de diciembre.



El último enfrentamiento entre ambas selecciones había sido previo al Mundial de Qatar 2022. El equipo dirigido por Lorenzo logró remontar y llevarse la victoria 3-2 ante el conjunto manito orientado en ese entonces por el también argentino Gerardo Martino.



Cabe recordar que los próximos juegos en competencia de la Selección Colombia serán los de la Copa América, que se realizará a mediados de 2024, mientras que las eliminatorias al Mundial 2026 regresarán en septiembre del año entrante.

Así podrá ver el último partido del año de Colombia

Partido: México vs. Colombia

Fecha: Sábado 16 de diciembre

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: United Airlines Field at the Memorial Coliseum

Ciudad: Los Ángeles, California

Transmisión TV: Gol Caracol y RCN

Los detalles online: www.eltiempo.com



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

