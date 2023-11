La Selección se ilusiona: cuentas para terminar el 2023 como líder de eliminatorias

Este martes, se juega la sexta jornada de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial 2026, la última fecha del 2023. La Selección Colombia juega su último partido oficial del año y apunta a quedar en lo más alto de la clasificación.



La Selección visita a Paraguay en Asunción, con la posibilidad de cerrar el año como la única invicta de las clasificatorias de Conmebol.



Además, luchará con Argentina y Uruguay por terminar como líder de la tabla de posiciones. Sin embargo, en una eliminatoria tan apretada, no puede relajarse, porque también podría caer incluso hasta el sexto lugar.

Luis Díaz le dio la victoria a Colombia con dos goles en el segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Todo dependerá del marcador que obtenga contra Paraguay, y de una mezcla de resultados que se den en los demás partidos de la 6ª fecha.

Resultados que necesita Colombia para ser primero en eliminatorias

Paraguay vs. Colombia: hay que ganar, y ojalá por dos goles o más en la diferencia. Así, llegaría a 12 puntos, los mismos que tiene Argentina antes de empezar la jornada 6.



Uruguay vs. Bolivia: por difícil que parezca, sería ideal para Colombia que haya un empate en Montevideo, o incluso que ganen los bolivianos. Parece casi imposible, si se tiene en cuenta que los charrúas vienen de ganarle a Brasil y a Argentina en sus dos últimos partidos. Si los uruguayos no ganan, llegarán máximo a 11 puntos y no superarían a la Selección Colombia.

Selección Uruguay. Foto: EFE

Brasil vs. Argentina: fuerza al equipo brasileño, pues le conviene a Colombia que el local gane en el Maracaná, ojalá por dos goles o más. Así, Argentina se quedaría en 12 puntos y la diferencia de gol sería el virtual ítem de desempate con los cafeteros.



Ecuador vs. Chile: sería bueno que los australes sumen en Quito, así Ecuador no superaría a Colombia en caso de que la Selección no gane en Asunción… hay que pensar en quedar en el top 3.



Perú vs. Venezuela: justamente para cerrar el año en los primeros puestos, a Colombia le sirve que Perú empiece a sumar y no le permita a los venezolanos obtener los tres puntos. Esto si la Tricolor no puede ganar en Asunción.

Venezuela celebra su histórico empate contra Brasil en Cuiabá. Foto: Nelson Almeida. AFP

Así está la tabla de posiciones con 5 jornadas disputadas

1- Argentina | 12 puntos | +5

2- Uruguay | 10 puntos | +5

3- Colombia | 9 puntos | +2

4- Venezuela | 8 puntos | +3

5- Brasil | 7 puntos | +2

6- Ecuador | 5 puntos | +1

7- Paraguay | 5 puntos | -1

8- Chile | 5 puntos | -3

9- Bolivia | 3 puntos | -7

10- Perú | 1 punto | -7

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, celebrado el 16 de noviembre de 2023. Luis Díaz le dio la victoria a Colombia con dos goles en el segundo tiempo. Asistieron al estadio Claudia López, Angelica Lozano, Verónica Alcocer, Nicolas Alcocer Petro, Antonella Petro, Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz. Jugaron James Rodríguez, Mateus Uribe, Sinisterra, Carrascal, Santos Borre, Camilo Vargas, entre otros jugadores de la selección bajo la batuta de Nestor Lorenzo. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

De esta forma quedaría la tabla si se dan los resultados para Colombia

Colombia – 12 puntos*

Argentina – 12 puntos

Uruguay – 11 puntos

Brasil – 10 puntos



*La diferencia de gol podría desequilibrar la balanza para argentinos o colombianos.

Con información de Futbolred.

