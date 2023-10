La Selección Colombia 'se rajó' en el ranking Fifa: así terminó con la actualización

La Selección Colombia no pudo ganar en sus dos partidos por eliminatoria suramericana rumbo al Mundial 2026: igualó 2-2 contra Uruguay, en Barranquilla, y no pudo romper el empate a cero frente a Ecuador en un juego en donde los de Néstor Lorenzo tuvieron un penal a favor.



Estos resultados provocaron que la Selección Colombia perdiera terreno en el nuevo escalafón publicado por la Fifa este jueves; conozca en qué casilla quedó el combinado nacional y las otras selecciones suramericanas.

Ecuador vs. Colombia. Foto: EFE

Nuevo ranking de la Fifa

En el último mes, se han disputado encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026, encuentros valederos para las eliminatorias de competiciones continentales y enfrentamientos pertenecientes a la Liga de Naciones de la Concacaf, citas que han modificado la Clasificación Mundial de la FIFA.



Aunque el trío de cabeza no ha sufrido cambios - Argentina (1ª), Francia (2ª) y Brasil (3ª) -, los franceses han ampliado el margen de puntos con respecto a Brasil. La canarinha, después de empatar contra Venezuela (1-1) y perder frente a Uruguay (2-0), permite a Inglaterra (4ª) acercarse.

Bolivia vs. Argentina. Celebración del gol de Enzo Fernández. Foto: Rodrigo Buendía. AFP

Por su parte, la Selección Colombia perdió un puesto en el escalafón y cayó al puesto 17 tras sumar solo dos puntos en la eliminatoria.



La gran sorpresa es Venezuela, única selección de Conmebol que no ha disputado nunca la fase final de un Mundial. El equipo vinotinto está en la casilla 49 del ranking y es cuarta clasificada de las eliminatorias suramericanas para la edición de 2026, se mete de nuevo entre las 50 primeras, por la caída de Costa de Marfil (52ª).

Venezuela celebra su histórico empate contra Brasil en Cuiabá. Foto: Nelson Almeida. AFP

Por otro lado, Bélgica (5ª) mantiene su posición, pero ve acercarse a Portugal (6ª), que llama a la puerta de las cinco primeras. Lo mismo sucede con España (8ª), que mantiene su posición y avanza y aprieta a Países Bajos (7ª). La siguen Italia (9ª) y Croacia (10ª), que se mantiene entre las diez primeras a pesar de su importante caída.



Gales (28ª) y Turquía (38ª) registran importantes subidas, mientras que Bielorrusia (100ª) vuelve a figurar entre las 100 primeras, grupo en el que también figura Eslovenia (54ª).



Sin embargo, los avances más destacados se encuentran en la parte más profunda de la tabla. Kosovo (105ª) alcanza su mejor puesto histórico tras escalar seis posiciones. También Bangladesh (183ª) registra un importante ascenso, pero la subida más notable corresponde a Lituania (134ª), que gana nueve posiciones.

🔝 🇦🇷

📈 🇵🇹🇪🇦



¡Con ustedes, el último #FIFARanking! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 26, 2023

DEPORTES

Con información de EFE

