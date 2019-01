México ya tiene DT; en Colombia, aún no se sabe nada

Una de las pocas selecciones del continente que aún no había definido su cuerpo técnico era México. Eso se solucionó este lunes con el anuncio de la llegada del argentino Gerardo Martino, quien hasta diciembre dirigió al Atlanta United, en la MLS.

Así las cosas, la única federación con trayectoria en el continente que todavía no define su técnico es Colombia. La Selección está acéfala desde el 7 de septiembre, cuando se anunció la salida del argentino José Pékerman. Arturo Reyes dirigió como encargado en las fechas Fifa de septiembre y octubre y en noviembre, el equipo no jugó.



No hay ningún pronunciamiento oficial de la Federación Colombiana de Fútbol sobre quién puede ser el nuevo entrenador, más allá de contactos con el portugués Carlos Queiroz; de ofrecimientos, de parte de sus empresarios, del brasileño Luiz Felipe Scolari, y de una posibilidad de dejar como encargado a Reyes hasta la Copa América.

Lo cierto es que hoy, Colombia es el único equipo que va a ese torneo y no tiene DT.



La meta de Martino es superar el quinto partido en Catar 2022. “Hay un compromiso de trabajo, dedicación y honestidad. Ahora me involucro con el objetivo de jugar el quinto partido del Mundial, pero antes que se vea un sistema de juego y una idea clara”, declaró.



