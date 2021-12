Reinaldo Rueda busca soluciones para la falta de gol en la Selección

Aunque Colombia está hoy en zona de clasificación directa al Mundial de Catar 2022, la falta de gol sigue siendo una preocupación grande para la Selección. El técnico Reinaldo Rueda tiene tiempo de aquí a finales de enero para tratar de encontrar solución al problema.

El equipo tiene 17 puntos y -1 en la diferencia de gol; cuatro partidos por delante, dos de ellos en casa, y mucha necesidad. Pero todos saben que en esos cuatro juegos hay que empezar a hacer goles.



Los delanteros anotan en sus clubes, pero...

Para ganar se necesita atravesar el minado camino del gol. Una tarea que se está volviendo imposible para la Selección, y eso que los delanteros y los goleadores están ahí, solo que sus goles no aparecen con la selección.



Luis Díaz lleva 12 tantos en la temporada con el Porto; Duván Zapata, 11 en Atalanta; Falcao García, 5 en Rayo Vallecano; Miguel Borja, 5 en el Gremio, y Rafael Santos Borré, 3 en el Eintracht Fráncfort. Muchos goles en los clubes, pero acá siguen pagando la deuda.



La Selección ya completa 466 minutos sin anotar, el último gol colombiano fue contra Chile, en la victoria 3-1 en Barranquilla; ese día, Borja hizo dos goles, y Luis Díaz hizo el otro. Y desde entonces, el arco está nublado.



El técnico Reinaldo Rueda mueve sus fichas, diseña sus planes, contra Brasil casi le sale su estrategia. Pero contra Paraguay volvió a sufrir. Ha hecho un equipo que es fuerte en defensa, pero sigue sin poder llegar al gol, y el asunto ya empieza a ser desesperante para el cuerpo técnico. El DT ha insistido en que debe darles confianza a sus atacantes y que los goles tarde o temprano van a llegar.



Las cifras de ataque de la Selección Colombia

Colombia tiene a favor 16 goles en la eliminatoria, ha hecho 52 remates a puerta en sus 14 partidos. En los últimos cinco partidos de la eliminatoria, las estadísticas registran que Colombia hizo un total de 42 disparos, 15 de ellos directos al arco, 21 por afuera. Y cero, ¡cero! goles. El partido en el que más pateó al arco fue contra Ecuador, con cinco disparos con ese destino.



Las explicaciones se agotan para entender por qué es que Colombia no anota. En la triple jornada anterior pasó en blanco contra Uruguay, Brasil y Ecuador. Y lo repitió en la doble de noviembre, contra brasileños y paraguayos.



Reinaldo Rueda busca soluciones. Sabe que tiene goleadores que no la meten porque no les llega el balón, por eso necesita resolver el problema de la construcción de oportunidades, y en esa búsqueda está.



Sea con Zapata, Borja, Borré, Muriel, Díaz, Roger o el que sea, necesita encontrar enero, contra Argentina y Perú, la vía del gol. No hay más espera.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET