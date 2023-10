Selección Colombia: ¿cuándo vuelve a jugar por eliminatoria? Conozca rival y horario

La Selección Colombia debe dejar atrás los dos partidos amargos contra Uruguay y Ecuador en esta doble fecha eliminatoria y concentrarse en los próximos juegos que serán difíciles y claves en sus aspiraciones para clasificar al Mundial 2026.



Colombia ya piensa en lo que será su próxima salida en el largo camino al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, después de lo que fue el empate de la semana pasada contra Uruguay por 2-2 y la igualdad sin goles frente a Ecuador en la altura de Quito.

Próximos partidos de la Selección Colombia en eliminatoria

La Selección Colombia afrontará uno de los partidos más difíciles en su búsqueda del Mundial 2026, en la fecha 5 deberá recibir en el estadio Metropolitano de Barranquilla a su similar de Brasil, que está mostrando su poderío en esta eliminatoria suramericana



La Conmebol confirmó la fecha y el horario del juego contra Brasil: será el jueves 16 de noviembre, a las 7 de la noche, hora de Colombia.

Neymar: ¿baja contra Colombia?

Neymar abandonó la cancha en el partido contra Uruguay, este martes, y encendió las alarmas en el país vecino. Corría el minuto 46 de la primera parte, cuando el goleador disputó un balón con Nicolás de la Cruz y en esa lucha se tropezó y se cayó.



Automáticamente, Neymar fue atendido por el cuerpo médico de Brasil, pero se fue del terreno de juego en camilla y llorando, una imagen que preocupa al técnico Fernando Diniz.

🚨🇧🇷 El momento de la LESIÓN de Neymar Júnior. pic.twitter.com/V1YPvFLXuP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 18, 2023

Aunque es prematuro un diagnóstico de la lesión del brasileño, parece que el jugador sufrió un esguince grave de rodilla que lo dejaría varios meses por fuera de las canchas y lo obligaría a perderse el partido contra la Selección Colombia.

La Selección cierra la eliminatoria 2023 con Paraguay

Colombia finalizará el año jugando un partido oficial contra Paraguay, será en la sexta fecha de la eliminatoria. El equipo de Néstor Lorenzo deberá visitar el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, para enfrentar a un seleccionado que no viene bien y los resultados no lo han acompañado.



La cita para ver el Paraguay vs Colombia será el martes 21 de noviembre a las 8 de la noche, hora local (6 de la tarde en Colombia).

