La Selección Colombia es 'destruida' por Carlos Antonio Vélez, fiel a su estilo

La Selección Colombia sumó un punto tras el empate 0-0 contra Ecuador, en Quito, pero no es para todos un resultado que pueda considerarse suficiente en las eliminatorias suramericanas al Mundial 2023.



Para Carlos Antonio Vélez, por ejemplo, hay muchas dudas. "Hoy jugamos contra un rival parecido y de nuestro nivel por lo que todo fue igualado. Ecuador un tiempo, Colombia otro. Ellos pegaron dos pelotas en los palos y Colombia perdió un penal", empezó diciendo.

Carlos Cuesta Foto: EFE

La idea inicial, al parecer, sí le agradó... salvo por James: "El plan de juego fue otro y más pensando en protección. Cinco zagueros, Jhon Arias fue mucho rato 'lateral' por derecha y se sacrificó. Doble pivote con un ordenado trabajo de Uribe y Castaño mientras arriba 'Lucho' peleaba solo. Se supone que James estaba para tener el balón, objetivo que nunca se cumplió porque en el primer tiempo no hicimos más de 3 pases seguidos nunca. Mejor ofensivamente en el segundo tiempo pero sin pegada".



Lo que menos le gustó, en todo caso, fue el balance final: "Tres empates, una sola victoria y dos partidos sin marcar goles. Cuenta a medias porque se han ganado seis y se ha perdido otros seis. Equipo con altibajos y al final toca aceptar el empate como un gran logro. Ganarlo se pudo y perderlo también. Vaso medio lleno!".

Hoy jugamos contra un rival parecido y de nuestro nivel por lo q todo fue igualado. Ecuador un tiempo Colombia otro. Ellos pegaron dos pelotas en los palos y Col perdió un penal. El plan de juego fue otro y más pensando en protección. 5 zagueros, Jhon Arias fue mucho rato… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 18, 2023

Sin embargo, no fueron las únicas palabras que Vélez le dedicó a la Selección Colombia e hizo un análisis minucioso de cada jugador y del trabajo del técnico Néstor Lorenzo.



Vehemente crítica a la Selección Colombia

En contra de la opinión de alguno sobre la defensa, que por primera vez jugaba junta, afirmó: "los dos centrales de Colombia (Cuesta y Sánchez) maduros y serios. Machado es el titular sin duda por izquierda… Castaño y Uribe ordenados, 'Lucho' muy solo peleando todo y la gran figura Jhon Arias convertido en el multiusos. Marcó, corrió, tiró a puerta, le cometieron el penal e inutilizó a Chavez. Bien por ellos".



Los cambios y el manejo de la nómina de Lorenzo no acaba de cerrarle: "Lamento que lleven a Castro, delantero de altura, de paseo. Que no usen ni un solo minuto al goleador Cassierra y menos en esta escasez de gol, además de dejar en el banco a Carrascal no hace mucho considerado el motor del equipo. Si ganáramos los partidos y marcáramos muchos goles sobrarían estos reclamos, pero está claro que muchas cosas no caminan".

Ecuador vs. Colombia Foto: Efe y AFP

Ya en Win Sports, su sentencia fue clara: "Uno de los problemas graves que ha tenido nuestra Selección y por eso no hemos ganado nada es que somos demasiado conformistas y criticamos por simpatía o por antipatía".

🪐 “Uno de los problemas graves que ha tenido nuestra selección, y por eso no ha ganado nada, es que somos muy conformistas y criticamos por simpatía o por antipatía”, @velezfutbol#PlanetaFútbol pic.twitter.com/qhioBJT1or — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 18, 2023

