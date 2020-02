¡Por fin! La sanción que le puso el TAS a River en la Libertadores

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló en el caso por los incidentes en la final de la Copa Libertadores 2018 y mantuvo el trofeo para River. De todas maneras, y ante el reclamo jurídico iniciado por Boca, decidió suspender por dos partidos internacionales al estadio Monumental, por lo que los hinchas recién regresarán para el tercer encuentro de local en la Libertadores de este año.

No hubo sanción económica: apenas 12 mil francos suizos que Conmebol deberá pagar en partes iguales a Boca y River en concepto de "gastos de traducción".



El demorado fallo mantiene el trofeo para el conjunto millonario, y va en línea con la postura histórica del órgano arbitral de no modificar un resultado deportivo.



Boca creía que habría una fuerte multa económica tanto para River como Conmebol, los organizadores de la fatídica y fallida final de noviembre de 2018 en el estadio Monumental, pero el TAS, si bien reconoce los argumentos del club xeneize, no definió ningún castigo monetario.



LA NACIÓN

GDA