Se desquitó Stefan Medina: el gran año de su revancha

Stefan Medina siempre ha generado polémica. Tras una gran campaña con Atlético Nacional, tuvo una mala noche en su debut con la Selección Colombia, en un partido de eliminatorias contra Uruguay en Montevideo, y eso lo puso en el ojo del huracán. Una carga que ha llevado encima, soportando críticas en redes sociales.

Siempre que su nombre aparece en una convocatoria, los comentarios son negativos. Pero ya lleva cinco años en el fútbol mexicano, con muy buen nivel, y en el 2019 tuvo una temporada excepcional, coronada el pasado domingo con el título del fútbol mexicano, con el Monterrey.



Medina fue protagonista de la final, incluso anotó gol en el partido de ida contra el América. En el juego de vuelta tuvo a cargo uno de los penaltis en la definición del título y se lo taparon, y aunque las criticas ya se le venían encima, eso no opacó su actuación, porque Stefan tuvo una labor destacada para cerrar un gran año, el de su reivindicación.

¡¡STEFAN MEDINA EMPATÓ EL PARTIDOOOOO!! ¡¡VENGA VENGA RAYADOS, CON TODOOOOOOOO!! 🤩🤩🤩🤩pic.twitter.com/15gqmbglEy — DLPTLV (@dlptlv) December 27, 2019

En 2019, además, se convirtió en jugador de la base titular de la Selección Colombia de Carlos Quieiroz, por encima de Santiago Arias. Y eso que fue convocado a última hora para la Copa América de Brasil. Entonces, dijo: "No tengo nada que decirles a los que me critican, trabajaré día a día. Están en el derecho de criticarme hace parte de mi trabajo. Ahora me enfocó en mejorar y con humildad cambiar las cosas. Al principio por temas familiares te chocas contra una pared, pero hoy en día le doy gracias a Dios porque han hecho de Stefan Medina más fuerte”.

Stefan Medina celebra con Monterrey. Foto: Tomada de Twitter.



Además, Medina jugó el Mundial de Clubes, con una destacada actuación en la final contra el campeón Liverpool. El colombiano cumplió una gran labor defensiva, se proyectó al ataque y fue uno de los responsables de que el Monterrey pusiera en apuros al equipo que dirige Jürgen Klopp.



Stefan ya ganó dos veces la Liga de Campeones de la Concacaf, una con Pachuca y otra con Monterrey, lo que le ha permitido ir dos veces al Mundial de Clubes. Ahora, se corona en el torneo mexicano, junto a su compatriota Dorlan Pabón.



