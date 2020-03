Análisis: David Ospina vive un momento de resurrección

David Ospina no tiene discusión en la Selección, en la que ya lleva 13 años en actividad. Desde su accidentado debut el 7 de febrero de 2007 en Cúcuta, reemplazando a Miguel Calero, hasta hoy tiene 103 partidos con Colombia, y si se mantiene en ritmo, este mismo año podría convertirse en el jugador con más partidos en la historia. Solo lo supera Carlos Valderrama, con 111.

En Europa, donde ya lleva 11 años jugando, ha tenido que lucharla mucho más. Por eso el momento que vive ahora con el Nápoles es una resurrección. El DT Gennaro Gattuso, quien reemplazó a Carlo Ancelotti el pasado 11 de diciembre, le ha dado confianza.

En el Niza, su primer equipo en Europa, era titular. Tras el Mundial de Brasil 2014 buscó irse a un grande del Viejo Continente y llegó al Arsenal, donde tapó mucho en las copas locales e internacionales, pero muy poco en la Premier League: 29 partidos en cuatro años, de los cuales 18 fueron en su primera temporada, la 2014-15.



A mediados del 2018, justo después de la Copa del Mundo en Rusia, volvió a cambiar de aires: llegó al Nápoles. Pero en el primer año, fueron más los partidos en los que fue al banco (17) que en los que apareció como titular (16). Por eso la continuidad de ahora es una buena noticia.



Ospina ha jugado 10 de los 12 partidos del Nápoles en todas las competiciones (Serie A, Copa de Italia y Liga de Campeones). Solo faltó a dos juegos, por enfermedad.

“No tomo decisiones por simpatía o disgusto. Me gustaría ser alguien corporativo, pero ahora pongo a los jugadores que me dan mayor confiabilidad. Tomo decisiones de buena fe. El objetivo es dar continuidad, los partidos se empiezan ganando con el trabajo de la semana”, dijo Gattuso cuando le preguntaron por qué prefería a David Ospina por encima de Alex Meret, quien era el titular con Ancelotti.



EL TIEMPO habló con tres de los arqueros mundialistas de Colombia acerca del momento que vive Ospina, de cara al comienzo de la eliminatoria, en 19 días, contra Venezuela.



Óscar Córdoba fue el titular en el Mundial de EE. UU. de 1994 y también en la Copa América de 2001, el único título oficial de Colombia a nivel de mayores. Y lo ganó todo con Boca Juniors, entre 1998 y 2001.



“El momento de David es espectacular. Pero también, el esfuerzo que hizo el Nápoles para retenerlo fue grande”, explicó. Ospina llegó cedido por el Arsenal en la primera temporada y luego el club italiano lo compró. “Al principio iban a poner al más joven, Meret, y a él lo iban a tener como suplente, pero le dieron libertad a Gattuso para decidirse”, agregó Córdoba.



Faryd Mondragón fue titular en el Mundial de Francia 1998, y luego, en Brasil 2014, volvió como suplente de Ospina. Allí se convirtió en su momento en el jugador más veterano en disputar una Copa del Mundo.

“David siempre ha sido muy profesional, es de esos profesionales que no hacen ruido. Es un arquero extraordinario. Quizás en Inglaterra se había armado un paradigma en torno a él con el tema de la estatura, pero cada vez que tuvo la oportunidad de jugar lo hizo bien”, señaló.



Mondragón también tuvo su experiencia europea en España y Turquía. “En Italia es normal que haya competencia. Son clubes grandes, en los que la posición de arquero es delicada, es una posición que se rota poco. Estos clubes tienen arqueros de primerísimo nivel para titular y para suplente”, afirmó.



El arquero de Colombia en el Mundial de Italia, en 1990, fue René Higuita, quien, además de llegar con la chapa de haber ganado la Copa Libertadores con Nacional un año antes, fue un revolucionario del puesto.

“David ocupa un cupo de extranjero, y allá no van a llevar a un arquero que no tenga condiciones. Ahora, que lo utilicen o no, por decisiones técnicas, eso ya no depende de la capacidad o de la condición que es indudable que tiene David”, declaró Higuita.



“La ventaja que David tiene es que es un arquero de selección, que tiene mucha experiencia, que siempre que lo han puesto, donde ha estado, ha marcado esa diferencia”, agregó.



¿Cuál ha sido la clave para que David Ospina sea titular por encima de Meret? René Higuita habla con base en una experiencia reciente: “Antes de ir a la Copa América tuve la oportunidad de trabajar un par de semanas con él, y marca mucho la diferencia. Tiene mucha potencia y con eso, de pronto, suple la estatura en la que muchos se fijan”, dijo.

Mondragón agrega otro factor: “Tiene una condición que le he visto a muy pocos: estar siempre en la línea de la pelota. Y a eso uno le suma reflejos felinos: lo vuelven un arquero de élite. Y otro valor agregado es el tema del mano a mano: pocas veces he visto un arquero que aguante el mano a mano con esa intuición y esa capacidad de lectura, y luego sacar una mano mágica”.



El tema de su estatura (mide 1,83 metros) tampoco pasó inadvertido para el seleccionador nacional, Carlos Queiroz, quien ha hecho algunos trabajos aparte con otros porteros más altos, como Álvaro Montero (1,96), Aldair Quintana (1,94) o Éder Chaux (1,89).



“A mí me pone muy contento el momento de David. De pronto había ese manto de duda que se había generado con la llegada de Queiroz. La preocupación la tenemos todos, miramos a David, Vargas, Montero y de ahí para abajo nos genera cierto temor, que no viene una camada de arqueros”, explicó.

“Estuvo un poco en ese limbo en algún tiempo. En la medida en que David ha tenido la continuidad, la posibilidad de actuar, ha demostrado que es un arquero mucho más maduro y eso lo va dando el tiempo, el recorrido, la edad. Estamos ante, quizás, el mejor momento de David en su carrera”, añadió.



En la Selección, Ospina pocas veces ha tenido discusión. “David nos ha demostrado, en todos los tiempos que ha estado en la Selección, que siempre rinde. Hubo un momento en que le querían achacar un gol que no era de él, que fue el que le marcó Perú en la eliminatoria, el del tiro libre de Paolo Guerrero. El partido con Paraguay lo vivió y lo sufrió, pero es apenas un error de tantos momentos que atajó bien. No es la idea castigar a un jugador que siente la camiseta”, aseguró Córdoba.



“La continuidad da más confianza. El colombiano nunca ha dudado de la calidad y la seguridad de David, pero el hecho de que domingo tras domingo sea titular y héroe envalentona al hincha colombiano”, concluyó.



