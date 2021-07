'¿Y los audios?': Piqué le responde al Chiringuito

Después de que se filtraran conversaciones de Florentino Pérez en las cuales arremetía contra figuras como Cristiano Ronaldo y José Mourinho, Gerard Piqué le preguntó en redes sociales al polémico espacio de El Chiringuito por ese tema, dando a entender que no han hablado de él.



"Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace", afirma Pérez de Cristiano Ronaldo, que militó en el club blanco entre 2009 y 2018. El mandatario merengue, que inició su segundo mandato al frente del Real Madrid en 2009, también habla de José Mourinho, al que contrató en 2010 hasta 2013.



"Mendes no manda nada en él (Cristiano). Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera", afirma Pérez en estas grabaciones.



"Y los audios, para cuándo?", escribió el futbolista en Twitter. No es la primera vez que Piqué es protagonista en esta red social, pues cuando Neymar cambió Barcelona por PSG, el central catalán publicó una foto con el brasileño y el mensaje "se queda", aunque no fue así.



