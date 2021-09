El desplante por el que critican a Erling Haaland

Erling Haaland no para de sorprender con el Borussia Dortmund ni con la Selección de Noruega. El atacante viene de marcarle al Besiktas en la Liga de Campeones y sus cifras como artillero son cada vez más sorprendentes.

Sin embargo, no todos lo ven con ojos de admiración. Una actitud suya no cayó bien en uno de sus rivales, que le criticó el hecho de que haya sido despectivo a la hora de pedirle un intercambio de camisetas.



El hecho ocurrió el pasado 7 de septiembre, cuando Noruega goleó 5-1 a Gibraltar, en la eliminatoria europea para el Mundial de Catar 2022.



Haaland marcó tres de los cinco goles de su equipo. Uno de los jugadores de su rival, Roy Chipolina, le pidió la casaca y el atacante ni siquiera lo determinó.



"Después de que ambos terminaran sus entrevistas para la televisión, Roy le dijo: ‘Mi hijo es un gran admirador tuyo, ¿te importaría que intercambiáramos las camisetas?’. Haaland, simplemente, se rio, se dio media vuelta y se fue”, reveló el también jugador de Gibraltar Reece Styche, en una entrevista con el diario The Sun.



Styche criticó fuertemente la actuación de Haaland con su compañero. “Tuvo la oportunidad de hacer el día, el mes y el año a un niño y dijo que no. Puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar la clase, tal vez la exageración de los medios se le ha subido a la cabeza”, declaró.



Y fue mucho más allá: “No necesito la camiseta de Haaland como recuerdo. Mi objetivo está en la historia y siempre tendré los recuerdos almacenados en mi cabeza", concluyó.



DEPORTES

