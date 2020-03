¿Por qué Pékerman no usó a Messi contra Alemania en Mundial del 2006?

¿Cómo olvidarlo? La Argentina quedó eliminada de los cuartos de final del Mundial 2006 que se disputó en Alemania , luego de perder contra el anfitrión por penales (4-2), después de empatar 1-1 durante los 90 minutos y el alargue. Más allá de la buena actuación albiceleste -el gol fue marcado por Roberto Ayala-, la frustración fue doble, porque Alemania empató a diez minutos del final -un tanto de Klose- y un joven Leo Messi quedó relegado en el banco de los suplentes. José Pekerman fue muy cuestionado por esa decisión. Sin embargo, ahora, catorce años después, surgió una revelación.

Leandro Cufré , ex compañero de Messi e integrante del seleccionado, aseguró este martes que el rosarino "casi no podía correr" para enfrentar al seleccionado local. "Pekerman, como es un caballero, nunca dijo que Leo Messi estaba entre algodones con Alemania. Casi no podía correr. No llegó en condiciones por su lesión. Pekerman lo podría haber contado, porque el país lo mataba, pero decidió no poner excusas", recordó el ahora entrenador en una nota con FM Octubre.



"Si en el minuto 83 Alemania nos tiraba centros, lo lógico era que ingrese Cruz para el juego aéreo. Ahora que soy técnico, yo haría el mismo cambio. José Pekerman, para nosotros, es el técnico más grande de todos", afirmó el ex defensor de Roma y Gimnasia y Esgrima de La Plata.



Messi tenía 19 años y se quedó en el banco de suplentes cuando Julio Cruz entró por Hernán Crespo (34 minutos del segundo tiempo), en un juego en el que Cufré fue suplente y vio la tarjeta roja por protestar.



"La imagen de Messi en el banco fue dura, recorrió el mundo, él quería seguir jugando. Es de esos cracks que se enojan cuando perdemos. Se enojan porque quieren ganar todo y jugar bien", advirtió. Los otros cambios fueron: Leonardo Franco por un lesionado Roberto Abbondanzieri, a los 26 minutos del segundo tiempo y Esteban Cambiasso por Román Riquelme, un minuto más tarde. Otra modificación que causó revuelo.



LA NACIÓN

GDA