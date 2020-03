La primera foto de Ronaldinho en la cárcel

El exfutbolista brasileño Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho, pasaba su tercera noche como detenido en un cuartel de la policía en Asunción, acusado por uso de documento paraguayo adulterado.

Su abogado brasileño, Sergio Queiroz, denunció que Ronaldinho "se encuentra ilegalmente detenido" y que gestionará este lunes su libertad inmediata.



El exjugador del Barcelona y Paris Saint Germain entre otros recibió el domingo numerosas visitas en su prisión de la Agrupación Especializada de la Policia, entre ellas de Queiroz y sus abogados paraguayos.



La policía le improvisó una celda en una oficina adyacente a la guardia del cuartel, donde es vecino de un diputado preso acusado por delitos de corrupción. También se encuentra en dicho lugar un expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, imputado por enriquecimiento ilícito.

El abogado Queiroz dijo que la defensa planteará de nuevo este lunes la libertad del exjugador para posibilitar su retorno al Brasil.



"Ronaldinho no cometió delito porque no sabía que el pasaporte que le entregaron era adulterado", expresó el profesional.



Dijo que Ronaldinho admitió el hecho y que la Fiscalía paraguaya entendió en su primera comparecencia el viernes que obró de buena fe pero que inexplicablemente un juez decretó su prisión preventiva.



"Se ha cometido un abuso" contra Ronaldinho y su hermano Roberto, también detenido, observó. Una jueza de Asunción decretó su prisión preventiva el sábado "por peligro de fuga" mientras se sustancie un juicio por el caso de los pasaportes adulterados.



El fiscal Federico Delfino, que tomó en principio el caso, solicitó al juez que adoptara el llamado "criterio de oportunidad" para conceder la libertad de los hermanos Assis Moreira bajo el argumento de que obraron de buena fe.



Antes que resolver, el magistrado Mirko Valinotti reenvió el pedido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñonez, para que esta preste su acuerdo.



Sin embargo, la representante del Ministerio Público separó a Delfino del caso y nombró en su lugar a Osmar Legal, quien dictó sorpresivamente un pedido de detención del astro brasileño.



La jueza Clara Ruiz Díaz ratificó el sábado que Ronaldinho y su hermano deben seguir en prisión, sujetos a una investigación por uso de los documentos adulterados.



El abogado Queiroz dijo el domingo en conferencia de prensa que en el affaire "no hay más nada que investigar" porque ambos reconocieron la irregularidad y que el mismo fiscal Delfino había solicitado la imposición de una multa o su equivalente para salvar la falta que cometieron.



"Ellos no sabían que los documentos eran adulterados", reiteró el abogado.



