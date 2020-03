Esta sería la decisión sobre la terminación de la Premier League

Liverpool está a punto de romper una mala racha de 30 años sin conseguir un título de Liga en Inglaterra, pero la pandemia del coronavirus podría trastocar el desarrollo del torneo.

La Premier League está suspendida al menos hasta el 3 de abril. Sin embargo, el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol (FA) Greg Clarke no cree que el campeonato pueda terminar, informó este sábado el diario británico The Times.



Según el periódico, Clarke mostró su escepticismo durante la reunión de urgencia en la que la FA y la Premier League anunciaron que el campeonato de primera división se suspendía durante tres semanas.



En su comunicado la FA aseguró el viernes que se trataba de una suspensión y no de una anulación.



"Todas las partes implicadas están comprometidas a intentar finalizar en su tiempo el programa de competiciones nacionales y están en contacto para encontrar las buenas soluciones con este objetivo", explicó.



Pero según The Times, durante esta reunión Clarke estimó que la suspensión será más larga y que los equipos no podrán disputar todos los partidos de su programa debido al aumento esperado de número de casos de coronavirus.



Para el Liverpool, líder del campeonato y 'virtual' campeón gracias a sus 25 puntos de ventaja a 9 jornadas del final, esta hipótesis sería una catástrofe.



Sin embargo, otro medio inglés, Telegraph, asegura que habría una solución intermedia y que ya varios clubes la habrían aceptado: sería dar por terminado el torneo tal como está y así, proclamar campeón al Liverpool.



El problema está en la parte baja de la tabla, en la que hay cinco equipos implicados con el descenso: Norwich City, Aston Villa, Bournemouth, Watford y West Ham. Los tres últimos tienen los mismos puntos, 27. En Inglaterra hay tres descensos.



La idea para solucionar ese inconveniente es que no haya descensos en esta temporada, si se da por finalizada, y jugar el próximo torneo con 22 equipos, subiendo a los dos primeros de la segunda división hoy, Leeds United y West Bromwich Albion.



Según el último balance oficial, 798 casos de covid-19 se han detectado en Gran Bretaña, con 10 muertos. Pero un alto responsable sanitario señaló que el número de personas infectadas se situaría entre las 5.000 y las 10.000.



DEPORTES

Con AFP