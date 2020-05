El plan B para el retorno de la Premier League: jugar en el extranjero

La temporada de la Premier League, al igual que la gran mayoría de los torneos de fútbol en el mundo, está suspendida por causa de la pandemia del coronavirus. Aún faltan 92 partidos por disputarse en una liga en la que el Liverpool está muy cerca de coronarse campeón por primera vez en 30 años.

El diario inglés The Sun reveló que una de las posibilidades que se manejan para completar el torneo es disputar lo que falta en cancha neutral, fuera de Inglaterra. Y reveló el sorprendente destino. El campeonato inglés podría terminarse en Perth (Australia).



(Lea también: Los clubes de la Premier League se pronunciaron: ¿vuelve el fútbol o no?



“El agente inglés Gary Williams está ideando la asombrosa alternativa. Williams, que vive en la capital de Australia Occidental, recibió el respaldo del senador local de Perth”, publicó el diario.



Perth es una de las ciudades menos afectadas por la pandemia. En los últimos diez días solamente se han reportado cuatro casos de covid-19. En todo Australia apenas van 93 muertes.



(En otras noticias: Volvió a hablar la expareja de Sebastián Villa y dio nuevos detalles)



Tiene cuatro estadios en los que se podría desarrollar el campeonato: el Optus Stadium (con capacidad para 65.000 espectadores), el Perth Oval (20.500), el WACA (24.500) y el Joondalup Arena (16.000).



"Estamos viendo lo que sucede en Inglaterra con el corazón encogido. Queremos ayudar", declaró a The Sun el senador estatal de Perth, Glenn Sterle.



En Australia se planea reanudar las competencias deportivas a puerta cerrada y, de hecho, la Liga local de rugby volverá a competencias el 28 de mayo.



No es la única opción para reanudar la Premier League. Otros posibles destinos serían Catar y Malta, aunque está última presenta dos inconvenientes: el fuerte calor en el verano y la dificultad para controlar la llegada de aficionados ingleses en caso de que se decida jugar allí.



DEPORTES