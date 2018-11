‘La posición de Boca es no jugar’: Vicepresidente de Boca

El vicepresidente de Boca Junior, Darío Richarte, dijo que la posición del equipo es no jugar el partido contra River Plate, la vuelta de la final de la Copa Libertadores.

“La posición de Boca es no jugar. En estas condiciones no se puede jugar”, precisó el dirigente.

Así se retiraban Pérez y Lamardo del Monumental para ser atendidos en una clínica.pic.twitter.com/5BBEiGFsPE — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) 24 de noviembre de 2018

Pablo Pérez, capitán de Boca, abandonó el vestuario, se subió a una ambulancia y fue trasladado a un centro asistencial de Buenos Aires.



En varias imágenes se ve claramente que algunos jugadores en el camerino, como Sebastián Villa, Julio Buffarini, Pérez y Agustín Almendra, resultaron afectados debido a la agresión con piedras y gases a la que fue sometido el bus que transportada al plantel en inmediaciones del estadio Monumental de River Plate.

Minutos antes, otro dirigente, Marcelo London, comunicó que el equipo está afectado seriamente.



“Buffarini, y Villa están afectados por lo que pasó en el bus. Es una lástima, esta es la final y esperemos que se defina algo”, declaró Marcelo London.



En estos momentos, dirigentes de la Conmebol se pronunciarán sobre el tema, luego de que los médicos analicen la situación de los afectados.





