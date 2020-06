¿Hubo falta? Otra vez, polémica arbitral en España

El futbolista español del Mallorca Dani Rodríguez se quejó tras la derrota de su equipo frente al Real Madrid (2-0) de que el colegiado, Melero López, no viera lo que, para él, fue “falta clara” de su compatriota Dani Carvajal en el origen de la jugada que supuso el primer tanto del conjunto blanco, obra del brasileño Vinicius Junior en el minuto 19.

“Creo que la jugada del primer gol es falta clara, me hace falta clara, y él (el árbitro) dice que es dudosa. Luego, en el segundo gol, él ve muy claro que es mano y nosotros no lo vemos así. Pero el equipo ha hecho gran trabajo y hay que quedarse con ello”, dijo en declaraciones a Movistar +.

“Está claro que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, fue dominador en varias fases del partido, pero cuando no aciertas de cara al gol frente a un equipo así es difícil sacar algo. Tuvimos ocasiones, pero ellos con poquito te hacen daño”, analizó sobre el partido.



Por su parte, el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, salió al frente de las críticas por los arbitrajes. “Todo el ruido que se genera es porque estamos líderes, cuando no lo éramos no se hablaba tanto", criticó Ramos en Movistar+.



"Los árbitros y el VAR a veces te benefician y otras te perjudican pero no creo que tomen ninguna decisión predeterminada. Hay que rebajar el ruido porque parece que le tenemos que dar las gracias por ser líderes y no, si lo somos es por lo bien que hemos vuelto físicamente, que no se hagan películas", añadió.



DEPORTES

Con Efe