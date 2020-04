MeQuedoEnCasa Hace 23 años, la pelea entre el 'Tino' y Chilavert

La Selección Colombia tuvo una primera vuelta brillante en la eliminatoria para el Mundial de Francia 1998. De los primeros ocho partidos, ganó cinco, empató dos y perdió uno.

Pero el partido con el que empezó la segunda vuelta, hace exactamente 23 años, el 2 de abril de 1997, fue el comienzo de una racha que, incluso, puso a tambalear al técnico de la Selección, Hernán Darío Gómez.



Ese juego, contra Paraguay, quedó marcado por una pelea que resultó histórica y que, muchos años después, se conocieron implicaciones extradeportivas. Los protagonistas, Faustino Asprilla y José Luis Chilavert.

Faustino Asprilla Foto: AFP - Archivo EL TIEMPO

El ambiente con los paraguayos, y particularmente con Chilavert, el arquero y capitán de esa selección, venía caliente desde el primer juego de la eliminatoria, el 24 de abril de 1996. Ese día, Chilavert calentó el ambiente barranquillero: atacó al ídolo local, Iván René Valenciano, por su peso.



“Valenciano se parece a Kiko (personaje de la comedia mexicana El Chavo del Ocho). Lo único que le diría al colombiano es que es un gordito que no existe”, dijo el paraguayo apenas pisó Barranquilla.



Y le recordó que dos años antes, en 1994, Vélez Sársfield, con él en el arco, eliminó a Junior en la semifinal de la Libertadores. Olvidó, eso sí, que Valenciano le marcó tres goles en esa serie, dos en Barranquilla y uno en Buenos Aires.



La táctica de Chilavert le dio resultado con Valenciano, que no tuvo un buen partido, pero no con Asprilla, que marcó el gol de la victoria. Gol no, golazo, desde el borde del área.



El partido fue durísimo. Colombia perdía 1-0, con gol de Carlos Gamarra, hasta que en el minuto 33 del segundo tiempo ocurrió una acción que en la transmisión oficial de televisión de la época no se vio y que cambió la historia del juego.



Mientras el balón rodaba por el centro de la cancha, en el área de Paraguay hubo un choque entre Chilavert y Asprilla. El portero escupió al ‘Tino’ y este le respondió con un puñetazo. El árbitro, el brasileño Wilson Souza, se dio cuenta de todo: terminó sancionando penalti a favor de Colombia, por el escupitajo de Chilavert, y los echó a los dos.



Asprilla se fue al banco colombiano mientras Chilavert se quedó alegándole al árbitro. Pero cuando finalmente salió, fue a donde estaba el ‘Tino’ y le devolvió el puñetazo.



Víctor Aristizábal, que ya había salido del campo, salió a defender a su compañero y le lanzó una patada voladora al portero. Y se armó la tángana, con la entrada de la policía al campo y con el ‘Pibe’ Valderrama y Faryd Mondragón peleando entre ellos. ‘Cagón’, le gritaba Valderrama a su arquero mientras un rival, Roberto Acuña, se lo llevaba.

“Insólito. Penalti a favor de Colombia en el Defensores del Chaco. En un segundo, tres milagros: que Chilavert se equivoque, que piten penalti y que expulsen al mejor arquero del mundo”, escribió el enviado especial de EL TIEMPO a ese partido, Eduard Soto Guerrero.



Pero todavía quedaban muchas cosas en esa historia: ‘Chicho’ Serna empató el partido al cobrar de gran manera el penalti, pero Colombia perdió la concentración y poco después, Derlis Soto anotó el 2-1 al meter un balón que atravesó toda el área chica sin que nadie rechazara.



¿Por qué Chilavert escupió a Asprilla? Esto respondió en 2017, en una entrevista con Blu Radio: “La historia la tiene que saber la gente de Colombia, que el ‘Tino’ le había pisado la rodilla a Celso Ayala. Y le digo: ‘por qué le pisa la rodilla’, y el ‘Tino’ me pega un manotazo y el árbitro lo vio”, dijo. Y agregó:

El tema tuvo consecuencias deportivas. A Chilavert lo sancionaron con cuatro partidos, a Aristizábal con tres y a Asprilla con dos. La Selección, con dos derrotas consecutivas, perdió el ritmo ganador y cayó en un bache del que le costó salir: perdió 0-1 con Perú en Barranquilla, empató 1-1 con Uruguay en Montevideo y luego cayó goleada 4-1 en Chile.



El puesto de ‘Bolillo’ estuvo en duda, pero al final lo aguantaron y logró la clasificación con tres victorias seguidas en casa, contra Ecuador, Bolivia y Venezuela. Hasta ahí, la historia deportiva.



Pero a esta novela le faltaba un capítulo, y el propio ‘Tino’ lo reveló el año pasado, en un documental sobre su vida, ‘Faustino el grande’, que transmitió el canal Telepacífico. Asprilla reveló que un narcotraficante, alias ‘Julio Fierro’, lo citó en un hoten en Asunción y le pidió permiso para matar a Chilavert.



"Nosotros, aburridos porque habíamos perdido el partido, cuando, tin, llega el man (y dice): 'Necesitamos que usted dé una autorización (sic) que estos dos manes se van a quedar aquí en Paraguay, en Asunción, que quieren ir a matar a ese gordo Chilavert", dijo Asprilla.



La respuesta del ‘Tino’ fue contundente. “¡Pero ustedes están locos! ¿Cómo van a acabar con el fútbol colombiano? Eso no puede ser”, dijo, y recordó que les respondió: “En el fútbol lo que pasa en una cancha, se queda en la cancha. Ya Chilavert me metió el puño, ahí tuvimos alegato, nos expulsaron y ya, eso terminó ahí. Y esos sicarios ahí que 'no patrón, denos la orden'”. Según Asprilla, Chilavert nunca supo del tema.



Tanto Colombia como Paraguay llegaron a Francia-98. Las heridas cerraron 23 años después. Pero la pelea quedó como ejemplo de lo que se vivía entonces en la eliminatoria y de las secuelas del narcotráfico.



