La contundente frase del Pibe Valderrama sobre la situación de James

Carlos Valderrama, el mítico '10' de la Selección Colombia en los años 90, ha sido uno de los grandes defensores del ahora heredero de su camiseta, James Rodríguez. Por eso, el 'Pibe' no se guarda nada a la hora de hablar de la situación del cucuteño en el Real Madrid.

James regresó al club blanco tras un préstamo de dos años en el Bayern Múnich y se daba por hecho que no iba a quedarse. Pero el supuesto interés del Atlético de Madrid y del Nápoles se ha ido diluyendo y hoy todo indica que se quedará en la capital española. El problema es que no se sabe si vaya a tener continuidad.

Valderrama, en declaraciones a Fox Sports, lanzó una fuerte declaración contra el técnico del club, Zinedine Zidane. "Lo conocen, ya él estuvo con Zidane. El único problema que yo veo es que el técnico no lo quiere y cuando el técnico no lo quiere, ¿sabe cuándo va a jugar? Ni cuando los 24 estén lesionados", aseguró.



El pasado 5 de agosto, ya Valderrama, en una entrevista con el periodista Fabio Poveda, de Blu Radio, le había dado un consejo a James: "¿Quiere un consejo bacano? Que se vaya para otro equipo porque el técnico no lo quiere, y cuando el técnico no te quiere, con esa calidad que tienes, busca otro equipo. Porque si se queda no va a jugar", declaró entonces.



