Así será el torneo especial para el regreso del fútbol de la MLS

La MLS está de vuelta. A partir del 8 de julio, los 26 clubes de la liga competirán en el ESPN Wide World of Sports en un torneo especial, cuya estructura es similar a la de una Copa Mundial.

Los partidos de la fase de grupos del Torneo Especial MLS is Back contarán hacia la clasificación de la temporada regular El ganador del torneo especial asegurará un puesto en la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021.



Se implementarán extensos protocolos sanitarios con pruebas médicas regulares para el torneo especial que contará con 16 días consecutivos de fútbol durante la fase de grupos.



La Major League Soccer anunció el plan de la liga para reanudar la competencia en 2020 que contará con los 26 clubes de la MLS compitiendo en el Walt Disney World Resort en Florida, a partir del 8 de julio.



El torneo especial, que se disputará sin aficionados en las graderías, proporcionará una forma convincente de regresar a la competencia, ya que los partidos de la fase de grupos contarán hacia la clasificación de la temporada regular de la MLS y el ganador del torneo especial se asegurará un puesto en la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2021.

"Nos complace unirnos a Disney para relanzar la temporada 2020 de la MLS y volver a jugar fútbol", dijo el Comisionado de la MLS Don Garber.

Formato

Los clubes comenzarán a llegar a Orlando el 24 de junio para la pretemporada. Los que estén permitidos realizarán entrenamientos con el equipo completo en sus ciudades siguiendo los protocolos médicos y exámenes de la Liga, deben llegar a más tardar siete días antes de su primer partido.



Similar al formato de la Copa Mundial de la FIFA, el torneo contará con un horario continuo de partidos casi todos los días. La gran mayoría de los partidos se disputarán por la noche.



Cada equipo jugará tres partidos de la fase de grupos, y esos resultados contarán hacia la clasificación de la temporada regular de la MLS 2020.



Después de 16 días consecutivos de partidos de la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada grupo junto con los cuatro mejores equipos de tercer puesto pasarán a la etapa eliminatoria.

La etapa eliminatoria incluirá octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final a jugarse el 11 de agosto. En caso de que un partido de la fase eliminatoria quede en empate después de 90 minutos, se procederá a definir mediante la ejecución de tiros desde el punto penal.



El ganador del Torneo Especial MLS is Back clasificará al campeonato regional para 2021, independientemente de si es un club estadounidense o canadiense. El ganador reemplazaría la plaza otorgada al líder de la conferencia de temporada regular que no ganó el Supporters’ Shield (es decir, no concluyó la compaña regular como superlíder de la tabla general, pero quedó primero en su respectiva conferencia).



Además de contar hacia la clasificación de la temporada regular y la plaza a la Liga de Campeones, los jugadores tendrán la oportunidad de ganar bonos adicionales como parte de un premio de $1.1 millones.



El límite de sustituciones en el torneo seguirá el nuevo protocolo establecido por el IFAB y permitirá cinco por partido. Además, los equipos pueden convocar hasta 23 jugadores en cada nómina de día de partido. Además, los árbitros de la Professional Referees Organization (PRO, por sus siglas en inglés) tendrán acceso a la revisión de video en todos los juegos.



Para el Torneo Especial MLS is Back, los 26 equipos de la MLS se sortearán quedando divididos en uno de los seis grupos.



El sorteo se realizará en vivo este jueves 11 de junio. Para el resto de la temporada 2020 de la MLS, Nashville SC se trasladará a la Conferencia del Este. La Conferencia del Este tendrá tres grupos, uno compuesto por seis equipos y dos por cuatro equipos cada uno. La Conferencia del Oeste tendrá tres grupos, cada uno compuesto por cuatro equipos.

Como el club anfitrión, Orlando City SC será cabeza de serie del Grupo A, que estará compuesto por seis equipos. Orlando City disputará su primer partido el 8 de julio. Las cinco cabezas de serie serán los cuatro semifinalistas de los Playoffs de la MLS Cup 2019: Atlanta United, Los Angeles Football Club, Seattle Sounders FC, Toronto FC y Real Salt Lake (el siguiente en el orden con un total de puntos más alto en la Conferencia del Oeste de la temporada 2019).



Los equipos cabezas de serie serán sorteados primero en sus respectivos grupos y luego los 20 clubes restantes serán sorteados y distribuidos entre los grupos de acuerdo a la conferencia.



DEPORTES