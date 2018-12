La maldición de los penaltis para Junior en torneos internacionales

Los penaltis han sido un drama para Junior. Por esa vía, acaba de perder la final de la Copa Suramericana, contra Parananense, al fallar dos cobros en los partidos finales, uno en Barranquilla y otro en Curitiba. Y para colmo, el equipo colombiano cayó en la definición por penaltis.

Sin embargo, los penaltis no fueron un drama de ahora. Han sido el dolor de cabeza del equipo en todo el año, en los torneos de la Conmebol. De los últimos nueve que patearon, fallaron ocho. Cuatro en la Copa Libertadores y tres en la Suramericana, más uno en el 2017.



La mala suerte en los penaltis comenzó el año pasado, cuando en la semifinal de la Suramericana, contra Flamengo, Yimmy Chará desperdició, ese partido fue en Barranquilla y el equipo costeño quedó eliminado.



Luego, en el 2018, fueron cuatro cobros seguidos en la Copa Libertadores que no entraron. Jonathan Álvez erró contra Palmeiras, Teófilo falló contra Alianza Lima, Luis Carlos Ruiz, contra Boca, y Jarlan contra Palmeiras.



En la Copa Suramericana fueron tres. Rafa Pérez anotó contra Defensa y Justicia, pero después volvió la seguidilla de mala fortuna. James Sánchez no pudo anotarle a Santa Fe en la semifinal, aunque el equipo clasificó; Rafa Pérez desperdició en el juego de ida de la final contra Paranaense, en Barranquilla, y este miércoles el turno fue para Jarlan Barrera, que tiró su cobró arriba, en el tiempo suplementario.



Para colmo, en la definición por penaltis no pudieron anotar Gabriel Fuentes y Teófilo Gutiérrez.



DEPORTES