Manchester United (2º, 6 puntos), venció 3-2 al Omonia Nicosia de visitante este jueves en la fase de grupo de la Liga de Europa.

El error de Cristiano

El atacante portugués Cristiano Ronaldo fue titular y jugó los 90 minutos del partido, aunque no hizo gol.



Lo que sí tuvo fue una inmejorable oportunidad de anotar, pero de manera increíble falló en la definición. Ronaldo no lo podía creer. Su remate, en plena libertad, fue directo a uno de los palos.



El delantero, que busca recuperar su ritmo y su mejor forma, se lamentó por no poder concretar la acción.

¡LE CORRIERON EL ARCO 😱! Increíble lo que erró Cristiano Ronaldo en la victoria parcial del #ManchesterUnited 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 frente al #Omonia 🇨🇾.



Mirá lo mejor de la #UELxESPN 🏆 en #ESPNenStarPlus 📺 pic.twitter.com/kP3fpsJYSG — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) October 6, 2022

DEPORTES

Más noticias de deportes