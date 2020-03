La Fifa y la Uefa plantean un 2020 sin fútbol hasta mayo

El fútbol es uno de los deportes que vive un panorama gris por la para que se ha tenido a causa de propagación que ha tenido el coronavirus a nivel mundial. En estos momentos la gran mayoría de las ligas están frenadas y muchos torneos están en vilo.

El tema es claro, la para les ha generado muchos problemas con el calendario y lo peor es que la Fifa y la Uefa prevén que esto se mantendrá hasta mayo. No hay tiempo y la Champions League, la Liga de Europa, la Eurocopa están en riesgo.



Este martes, la Uefa realizará una reunión con las 55 federaciones afiliadas, jugadores y las ligas. Los temas que se van a hablar es qué hacer con los torneos locales. Buscar fechas y terminar las fechas que falta por jugar o dar por finalizados los campeonatos, pero ahí tendría que decidirse quién sería el campeón, los descensos, clasificados a torneos internacionales o si todo se declara desierto. Será una reunión muy agitada.



Lo claro es que todos los futbolistas en territorio europeo tienen una posición bastante clara y unida: no se jugará hasta que hayan garantías para una seguridad plena. De momento nadie les puede asegurar eso, porque el coronavirus sigue su expansión y no se sabe hasta cuándo pueda seguir creciendo.



Se cree que todo vaya a ir hasta mayo, pero no hay ninguna certeza de que en esta fecha se puedan reanudar actividades y con estas incógnitas cualquier medida o decisión que se tome no será definitiva. El fútbol está en graves problemas.



