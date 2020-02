Shannon de Lima, la pareja de James, va al gimnasio y sacude las redes

La pareja de James Rodríguez, la modelo venezolana Shannon de Lima, es una amante del deporte. Ahora, no solo comparte con el volante colombiano la pasión por el fútbol, sino que también le gusta estar cuidando su estado de salud y mejorando su estado físico con el gimnasio.

Recientemente, De Lima compartió con todos sus seguidores en Instagram, su felicidad por haber vuelto a trabajar en el gimnasio su estado físico, algo que dejó entrever la hace muy feliz.



"“Volvimos! Así que a comer balanceado... Eso quiere decir dejar los dulces (cosa que me hace sufrir) lo saben quienes me conocen, pero empiezo mañana porque voy al cine y pues ahí nos dañamos todos... Lo siento, foto antes de entreno. Siempre digna, nunca indigna!!!”, fue el mensaje que posteó Shannon acompañado de una imagen de ella.

Mientras hace este trabajo de gimnasio, en el que seguramente compartirá con James, quien también por estos días publicó un video trabajando en el gimnasio junto a su hijo Samuel, esta relación sigue creciendo.



“Estamos muy felices y tranquilos. No es mi sueño. La gente se casa, se divorcia, no sé para qué pierden el tiempo. Por el momento, no pienso en boda. Todo fluye bien en mi relación con James: la confianza, el respeto y el amor. Y eso es lo más importante para mí”, dijo.



