El Balón de Oro, un trofeo deseado, brillante y legendario

Es una pelota pesada, dura, muy redonda, muy brillante. Un trabajo de orfebres, repujadores y pulidores. Una circunferencia perfecta que tras un baño de oro queda reluciente, deseada, hermosa. Un espejo redondo.

Es el famoso Balón de Oro –31 centímetros de alto, 23 de largo y 23 de ancho, 7,2 kilogramos de peso–, que se lleva bajo el brazo el mejor futbolista de cada temporada, para luego ponerlo a descansar en una vitrina; para eso es, para brillar sin patadas, para no rodar.



Este balón que no rueda empezó a fabricarse en 1956, cuando la revista France Football le dio vida como galardón, primero, y por mucho tiempo, para los futbolistas europeos que jugaban en las ligas europeas, y luego –desde 2007– para cualquier genio de la pelota que sí rueda y que mereciera mirarse en ese espejo dorado, sea africano, asiático, americano...



En 2010, el Balón de Oro se unió al premio al Mejor Jugador de la Fifa, en un matrimonio de poca duración. Apenas cinco años. Se separaron, al parecer, porque cada uno quería independencia en la elección. El Balón de Oro lo votan tradicionalmente periodistas, y durante la fusión con la Fifa votaban también seleccionadores nacionales y capitanes de selecciones.



Hay algunos artistas del césped que han acumulado hasta tres Balones de Oro, como Platini, Cruyff o Van Basten. Cristiano Ronaldo tiene tres, pero como también ganó cuando el premio era compartido con la Fifa, guarda en algún lugar cinco esféricos de oro. Son los mismos de Lionel Messi, porque ellos mantienen un cabeza a cabeza como los mejores futbolistas de los tiempos modernos, solo desafiados y derrotados en escasas ocasiones, como cuando lo ganó Luka Modric, hace un año tras su gran mundial con Croacia, o Kaká, en 2007, antes de que empezara el reinado del portugués y el argentino.



El Balón de Oro es el sueño del niño. Equiparable a la Copa del Mundo, solo que este premia el desempeño individual. Es un trofeo que no se comparte. Un galardón de gran valor simbólico. “Este Balón de Oro es todo lo que yo podía soñar”, admitió Modric cuando lo ganó hace un año. “Creo que necesito seis, siete u ocho Balones de Oro para estar por encima de Messi. Creo que me lo merezco”, dijo Ronaldo en septiembre de este año.



Los mejores jugadores se miden así, en los trofeos redondos que se llevan.

Y para ganarlo influyen varios aspectos: lo jugado, lo ganado, lo demostrado, lo luchado y lo votado. En cada elección, la revista selecciona a 30 finalistas, luego, periodistas de todo el mundo votan a sus cinco favoritos, que recibirán un puntaje. Así sale el mejor.



El premio se entrega este lunes para el mejor de esta temporada, y una vez más son Messi y Ronaldo los aspirantes, aunque en esta oportunidad los amenaza un jugador que no hace goles sino que los evita, un defensor holandés del Liverpool campeón de la última Liga de Campeones, Virgil van Dijk.



Se ha tejido un debate mundial en cuanto a quién lo debería ganar. Messi ya ganó el The Best de la Fifa y nuevamente es favorito por su título en España y su Bota de Oro como goleador en las ligas europeas, con 36 tantos, contra 21 de Ronaldo. Pero ninguno ganó la Champions, el honor fue de Van Dijk. Uno de los tres se llevará el legendario trofeo redondo.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET