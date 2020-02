Mirandés, el 'matagigantes' que sueña en la Copa del Rey

A veces, la buena fortuna les llega a los más humildes. La Supercopa de España, este año, cambió de formato y se jugó en Arabia Saudí con cuatro equipos. La ganó el Real Madrid, el equipo histórico de ese país.



El año entrante, en ese mismo torneo y en esa misma sede, podría llegar uno de los equipos más humildes del fútbol español, fundado en 1927 pero que lo más lejos que ha llegado es a la segunda división. El Mirandés hace historia: por segunda vez en casi 93 años de trayectoria, está en semifinales de la Copa del Rey.

Pero la de este año tiene un valor especial: si en el cruce de semifinales llega a enfrentar al Granada, el ganador de esa eliminatoria asegurará su presencia en Arabia Saudí, algo impensado para un equipo cuyo estadio apenas supera los 5.000 espectadores de capacidad.



La euforia es grande, empezando por el presidente del club, Alfredo de Miguel: esto declaró al programa ‘El Larguero’, de la cadena SER.



A pesar de su larga historia, en sus primeras seis décadas de existencia el equipo deambuló entre la antigua tercera división española y la categoría inferior, que es la liga regional.



Vino a celebrar su primer título para llegar a Segunda B en la temporada 1987-88, con un hombre muy conocido en Colombia en el banquillo del Mirandés: Juan Manuel Lillo, extécnico de Millonarios y Atlético Nacional. Fue el primer título oficial.



Lillo duró tres años en ese club, aunque tuvo una licencia en la temporada 1989-90 para prestar el servicio militar. Apenas tenía 22 años cuando logró el ascenso y 23 cuando se incorporó al Ejército español.



Los años siguientes siguió su historia de subidas y bajadas hasta que en la temporada 2011-2012 volvió a hacer historia: primero, alcanzó la semifinal de la Copa del Rey, dejando en el camino a tres equipos de primera división, Villarreal, Racing de Santander y Español. Finalmente, perdió la posibilidad de jugar la final al caer frente al Athlétic de Bilbao.

MIR 4-2 VLL (FT) - Histórico y legendario @CDMirandes que es el PRIMER CLUB en TODA la historia del fútbol español que accede a las semifinales de Copa siendo equipo de Segunda División B (lo hizo en 2012) y de Segunda División A (lo acaba de hacer). pic.twitter.com/NEyg4G3C22 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) February 5, 2020

También en esa temporada logró por primera vez el ascenso a segunda división, al ganar su grupo en Segunda B y luego vencer en la serie de promoción al Atlético Baleares.



Perdió la categoría en la temporada 2016-2017, para volver a ascender el año pasado. Hoy anda por la mitad de la tabla en la Liga, pero en la Copa del Rey revalidó su condición de 'matagigantes', animado por el cambio en el sistema del torneo: ya no se juega a partidos de ida y vuelta, sino en un único encuentro en la sede del rival, teóricamente, más débil.



Así, en su estadio, el Municipal de Anduva, fueron cayendo, otra vez, varios equipos de primera: Celta de Vigo en dieciseisavos de final, en desempate desde el punto penalti; Sevilla en octavos, al que derrotó 3-1, y este miércoles dejó afuera, otra vez, al Villarreal, con goleada incluida, 4-2.

Mirandés eliminó al Villarreal. Foto: Efe

"Ahora estamos en una nube. Probablemente no seamos del todo conscientes. Es una gozada tener noches así y hay que disfrutarlas porque no hay muchas. Ha sido todo bonito”, dijo el técnico del Mirandés, Andoni Iraola.

Haciendo historia en su primer año de entrenador. DON ANDONI IRAOLA pic.twitter.com/Jzbu3p6TFC — Dani 1️⃣0️⃣ #GaritanoOut (@dani10_ATH) February 5, 2020

“Los jugadores han hecho un esfuerzo terrible. Es un equipo que tiene mucho espíritu. Hemos cometido errores, no ha sido un partido perfecto, nos han empatado dos veces, hemos seguido insistiendo y nos ha llegado el premio", agregó.



Iraola es un técnico novato. Hace apenas tres años terminó su carrera como jugador: actuó durante 12 años en el Athlétic de Bilbao tras pasar por varios clubes menores, y cerró su trayectoria en el New York City, de la MLS.



Su primera experiencia como entrenador fue en Chipre y también marcó allí un hito: su club, el AEK Larnaca, alcanzó la fase de grupos de la Europa League. Y a mediados de 2019 llegó al Mirandés.



Iraola sabe que las cosas no son fáciles para lo que viene, y menos cuando, en semifinales, sí habrá partidos de ida y vuelta. Puede tocarle el Granada, pero también podría enfrentar a Real Madrid o Barcelona, si avanzan.

La posibilidad de que un equipo muy pequeño llegue a la Supercopa de España está a 180 minutos. Por eso, Miranda del Ebro, una población de 35.000 habitantes, sigue celebrando. Mirandés sigue su leyenda de matagigantes.



