La Copa Mundo, el trofeo más codiciado del planeta

No hay un trofeo más reconocido y más codiciado en el planeta que la Copa Mundo de Fútbol, que se entrega cada cuatro años con motivo del Mundial, y tiene su historia.

Una vez Brasil se quedo con la Copa Jules Rimet, tras su tercer título mundial en México 1970, la Fifa convocó a un concurso con el fin de elegir el nuevo diseño del trofeo. El ganador fue Silvio Gazzaniga.



Le puede interesar: (La Copa Jules Rimet, un total misterio en la historia de los mundiales



La nueva Copa mide 36,8 centímetros de altura, tiene cinco kilogramos de oro sólido de 18 molares, cuenta con una base de 13 centímetros de diámetro y con dos anillos concéntricos de malaquita.



Pesa 6,142 kilos y sobresalen en él dos figuras humanas que reciben el planeta tierra.



En su base se lee ‘ Fifa World Cup, y los nombres de los países que la han ganado desde el Mundial de Alemania de 1.974 están grabados en la parte inferior, eso sí, no son visibles cuando el trofeo está de forma vertical.



La Fifa determinó que esta Copa no puede ser entregada a un país de forma definitiva, como lo fue la Jules Rimet, y cada seleccionado la recibirá de forma original en el momento de la premiación, pero no la posee durante los cuatro años.



Después del Mundial de Alemania 2006, el trofeo fue restaurado en Italia, luego de que parte de él fue roto en la celebración del título de Italia ese año. Algo similar paso, luego de la final del torneo del 2014.



​Caso curioso se evidenció en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando varias réplicas fueron robadas, aunque la Fifa confirmó que la Copa original estaba en un lugar seguro.



Deportes