Óscar Cortés pasó en menos de seis meses de ser un jugador que esperaba una oportunidad en Millonarios a convertirse en el goleador de la Selección Colombia en un Mundial Sub-20 en el que ya está entre los ocho mejores del torneo. Y tanto el jugador como el equipo aspiran a mucho más.

Nacido en Tumaco (Nariño), Cortés se ganó el puesto en el Suramericano a comienzos de año, al que llegó como suplente, y no lo soltó más hasta hoy: fue el goleador del equipo en ese torneo, con tres anotaciones, y ahora, en la Copa del Mundo, anotó otros cuatro para pelear el primer lugar de la tabla de artilleros.

"La verdad, una alegría, gloria a Dios que nos da esto, ojalá poder seguir convirtiendo muchos goles para darle más frutos a esta Selección", le dijo Cortés a Caracol TV tras anotar dos tantos en el 5-1 de Colombia a Eslovaquia, para llegar a los cuartos de final.

Óscar Cortés



Los momentos de gloria que hoy vive Cortés contrastan con las dificultades que vivió al comienzo de su carrera. Comenzó en su tierra natal, en la que encontró en el fútbol la mejor manera de esquivar la violencia.



Comenzó jugando descalzo a la orilla del río Mira, con su propio balón, y desde muy joven comenzó a dar muestras de talento. Muy pronto, encontró lugar en el Candelilla Fútbol Club, el equipo de la vereda del mismo nombre, donde vivía.



"Ahí es cuando se enamora más del fútbol y llega a la escuela del profe Teo Preciado. En ese momento, Cortés no tenía guayos, ni zapatos para entrenar, pero no le importaba porque la idea de él era salir adelante y practicar su deporte por el que tanto amor estaba sintiendo", dijo Emmanuel Cortés, primo de Óscar, a Gol Caracol.



Pero el fútbol no era aún una fuente fija de ingresos. Así que antes de ir a entrenar, muchas veces Óscar tuvo que ir a buscar trabajo en fincas, a recoger cacao o a cumplir otras funciones para ayudar en su casa.



Del Candelilla Fútbol Club saltó al Llorente Fútbol Club, también de Tumaco, y comenzó a llamar la atención de los cazadores de talentos, en un lugar donde han surgido muchas de las figuras del fútbol colombiano.

La llegada a Millonarios: un gran descubrimiento



Con otro equipo de su ciudad natal, el Tumaco Fútbol Club, y con apenas 14 años, se fue a jugar el Torneo Internacional de las Américas. Allá fue descubierto por los veedores de Millonarios, Edgar Moreno y Norberto Peluffo. Sin embargo, no era el único equipo interesado: también lo siguieron de América, Deportivo Cali y Boca Juniors de Cali y la escuela Fútbol Paz.



En 2017 llegó a Bogotá y a los 18 años, el 21 de enero del año pasado, Alberto Gamero lo puso a debutar en un partido contra Deportivo Pasto, lo llevó como suplente y lo metió en el minuto 89. Un mes después, y en una nómina emergente, jugó su primer partido como titular. Aportó una asistencia en el triunfo 1-2 contra Jaguares, en Montería.



Entre su juventud, un puesto en el que Carlos Andrés Gómez comenzaba a destacarse y las convocatorias a la Selección Sub-20 en la preparación para el Suramericano, Cortés no tuvo muchos minutos en su primer año: apenas 207 en la Liga y 90 en la Copa Colombia.

Óscar Cortés (der.) celebra con Andrés Llinás (26) y Jader Valencia.



A su regreso del Suramericano, y ya como figura, el panorama fue otro. Gómez fue vendido al Real Salt Lake, Daniel Ruiz se fue cedido al Santos y el técnico Alberto Gamero, de una vez, le soltó la titular.



Respondió con creces: en 16 partidos, 11 de ellos como titular, en todas las competiciones oficiales, anotó seis goles y aportó tres asistencias. Fue tan importante para el equipo, que antes del Mundial, Millonarios pensó en no cederlo. Al final tuvo que hacerlo por una reglamentación de la Federación Colombiana de Fútbol.

¿Cortés ya fue vendido? La versión del presidente de Millos

¿Cuál será el futuro de Cortés? Versiones de prensa aseguraban que ya estaba vendido al Lens de Francia, equipo que pertenece a los mismos dueños de Millonarios. Sin embargo, Enrique Camacho, presidente del club, tiene otra versión.



“El tema de Óscar Cortés está avanzando muy bien con un equipo europeo, es lo que puedo decir, no me puedo comprometer a más, pero él va a un gran equipo europeo, dijo Camacho a El Ballet Azul Radio.

“Está jugando muy bien, con mucho entusiasmo, ha adquirido mucha confianza en sí mismo. Yo quiero que él siga en Millonarios el semestre entrante aunque se llegue a confirmar algo con algún equipo extranjero, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo para que él continúe en Millonarios”, agregó.



Por ahora, Cortés sigue concentrado en el remate del Mundial. Millonarios lo espera en caso de una eventual final. Su momento sigue siendo brillante.



