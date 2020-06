Un día muy triste para Argentina: su eliminación en Corea-Japón 2002

El 12 de junio de 2002 es una fecha dolorosa para la selección Argentina. Ese día la poderosa selección dirigida por Marcelo Bielsa, y en la que se destacaban Gabriel Batistuta, Hernán Crespo, Juan Sebastián Verón, Ariel Ortega, Juan Pablo Sorín, Claudio López, entre otros, fue eliminada del Mundial de Corea-Japón 2002.

Su verdugo fue el seleccionado de Suecia, que le empató 1-1 con gol de Anders Svensson.



(Le puede interesar: ‘Mi hija está luchando por su vida’: Camilo Villegas)



Los albicelestes tenían que ganar para clasificar a los octavos de final. Ya habían derrotado 1-0 a Nigeria con gol de Batistuta, y perdieron con Inglaterra 1-0 con anotación de penal de Beckham. Pero en el partido definitivo quedaron afuera.



Argentina no jugó mal, de hecho mostró mucho coraje desde el comienzo. El técnico Bielsa se negó a alinear a Batistuta y Crespo juntos, tema de amplia polémica en el país gaucho.

​

Un tiro libre ejecutado con potencia por Svensson al minuto 59, acabó con el sueño albiceleste. Crespo empató al minuto 88, pero fue insuficiente. El portero en ese entonces era Pablo Caballero, quien luego comento:



(Lea también: El recibimiento a la primera Selección Colombia que fue a un Mundial)



"En ese momento les pedí (a la barrera) que salten porque iba a ir después de que salga la pelota, pero me quería garantizar de que no me emboquen en mi palo. Viéndola ahora, la barrera no se llega a levantar y terminamos quedándonos afuera en el Mundial no solo por ese gol, sino por otras cosas, como que creábamos muchas situaciones y no podíamos convertir", dijo en una entrevista con TyC Sports.

El 12 de junio de 2002, la @Argentina de Bielsa se derrumbaba ante Suecia, y se quedaba afuera del Mundial de Corea - Japón.



Un dolor que aún tiene sus secuelas.pic.twitter.com/CaMR5wx800 — Andrés ❝ℱιᥒ๏❞ Yossen (@andiyossen) June 12, 2019



DEPORTES