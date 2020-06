Cruyff, una estrella a la que le faltó ganar el Mundial

Fue uno de los mejores jugadores del mundo, marcó una época, un estilo, una filosofía de juego. No ganó un Mundial, aunque lo mereció. Así, su leyenda hubiera sido aún más grande de lo que fue. Es Johan Cruyff, una marca registrada de la poderosa selección holandesa en la década del 70.

Cruyff solo jugó un Mundial. Fue el de 1974, y se le escapó la corona. Fue subcampeón al perder la final contra Alemania. Fue la famosa selección llamada La Naranja Mecánica, que plasmó el admirado ‘fútbol total’. No solo brillaba Cruyff, también Neeskens, Rensenbrink, Suurbier, Haan, Krol, Rijsbergen. El entrenador era Marinus Michels.

​

Con el número 14 en la espalda, Cruyff dejó todo su talento en esa cita mundialista. Jugó los 7 partidos, 630 minutos, su selección obtuvo 5 victorias, un empate y la única derrota fue frente a la anfitriona Alemania. Cruyff marcó 3 goles, dos de ellos contra Argentina, en un memorable partido, y otro a Brasil.



En la final, el 14 holandés provocó el penalti cuando apenas se habían jugado dos minutos, lo convirtió Neeskens. Los alemanes Breitner y Muller acabaron con el sueño holandés.

Cruyff no ganó una Copa del Mundo. Foto: Archivo





“Con el pitido final estábamos decepcionados, evidentemente. Sin embargo, me recompuse rápido. Y finalmente me afectó muy poco, prácticamente nada. Creo que es a causa de la enorme carga positiva que nos rodeaba, de la admiración universal por nuestro juego”, dijo en su momento Cruyff.



No pudo levantar la copa, aunque para todo el mundo él y esa selección hubieran sido los justos campeones. Esa Holanda fue en realidad una máquina y Cruyff fue su líder, su guía. No ganar ese Mundial fue su deuda, porque cuatro años después Cruyff no formó parte de la selección en el mundial de Argentina. Entonces el mundo del fútbol se privó de volverlo a ver en la Copa del Mundo.



Su ausencia en la Copa del 78 generó muchas especulaciones, una de las más sonadas fue que se negó a jugar en un país donde habría una cruel dictadura. Treinta años después reveló que había renunciado a jugar esa Copa porque semanas antes él y su familia habían sido objeto de un intento de secuestro en Barcelona.



Cruyff, que fue ícono del Ajax y también jugó en el Barcelona, fue la figura y el mejor jugador del Mundial del 74, su estilo marcó una época y nunca se olvidará. Incluso es catalogado como el tercer mejor jugador del siglo XX, detrás de Pelé y Maradona, que solevantaron la Copa del Mundo.



