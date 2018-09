La hegemonía de los técnicos franceses en el premio The Best

Dos entrenadores franceses, Didier Deschamps y Reynald Pedros, fueron elegidos como los mejores técnicos del año en los premios The Best, que organiza la Fifa. La hegemonía de los entrenadores de ese país se extiende, pues el año pasado, el ganador, en la categoría masculina, fue otro francés, Zinedine Zidane.

Deschamps, que acaba de ganar la Copa del Mundo con Francia en Rusia 2018, derrotó en la votación a Zidane, que obtuvo la Liga de Campeones con el Real Madrid antes de dejar el cargo, y al croata Zlatko Dalic, su rival en la final del Mundial.



"El papel del seleccionador es importante, pero todos sabemos que no somos nada sin los jugadores, así que quiero felicitar a todos mis jugadores, que son los que me permiten estar hoy aquí", declaró Deschamps al recibir el premio.



Por su parte, Pedros logró ganar la Liga de Campeones femenina con el Olympique de Lyon, lo que inclinó la votación a su favor por encima de la holandesa Sarina Wiegman, ganadora de The Best en 2017, y de la japonesa Asako Takahura.



"Quiero agradecer al presidente del Lyon por darme la oportunidad de dirigir a este equipo. Quiero agradecérselo a mi cuerpo técnico, porque somos un grupo unido. También a todas mi jugadoras, porque aprendo mucho de ellos y porque hemos vividos grandes momentos juntos", señaló Pedros.



“Cuando tomé este puesto, quería disfrutar y promover el fútbol femenino. Estoy disfrutando mucho con este trabajo y me encanta que nuestro fútbol sea capaz de entretener a tanta gente", agregó el ganador.



