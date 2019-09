¡Impresionante! La lesión de Giovani dos Santos en el clásico mexicano

El sábado fue día de clásicos en todo el mundo y uno de los más calientes es el que disputan América y Chivas de Guadalajara, en el fútbol mexicano. Este no fue la excepción: América se impuso 4-1 en el estadio Azteca, pero el juego quedó marcado por una acción en la que se lesionó gravemente Giovani dos Santos, jugador del equipo local.

La jugada se presentó en el minuto 36 del primer tiempo, cuando el partido estaba 1-0 a favor del América. el jugador de Chivas Antonio Briseño le hizo una entrada muy fuerte que le ocasionó un grave corte en el muslo de la pierna derecha.



Dos Santos fue operado este domingo para reconstruir el músculo y tendrá una incapacidad inicial de seis semanas.

¡TERRIBLE! En el duelo América - Chivas, Giovani dos Santos protagonizó una dolorosa imagen.😱



📌Una entrada de Antonio Briseño, con los tacones de aluminio de su botín, le produjo un profundo corte.



🏥Gio pasó por el quirófano y descansará 6 semanas.pic.twitter.com/1zYnKABqV3 — ABC Deportes (@ABCDeportes) September 29, 2019

El abogado de Dos Santos, Vicente Montes, pidió un castigo ejemplar. "El defensa de Chivas tiene mala intención, va a la pierna de apoyo, el balón ha pasado por lo menos un metro de su zona. Es un pedazo de herida", dijo Montes a Marca Claro de México.



"Estamos muy dolidos, esto no puede ser. No es una patada de fútbol, parece una cornada. No se puede quedar en una disculpa o que haya sido un lance del juego. Es una entrada en mitad de la cancha y le ha roto el cuádriceps", agregó Montes.



El jugador dio un parte de tranquilidad en sus redes sociales:



El técnico del América, Miguel Herrera, reconoció que la lesión golpeó a su equipo. "Hicimos un buen primer tiempo, en el segundo empezamos distraídos, quizá por lo de 'Gio', que parece sólo una herida, grande pero herida al fin", explicó.



Por su parte, Luis Fernando Tena, entrenador de Chivas, defendió a su jugador: "Briseño se siente muy mal, es un jugador de mucha determinación y sé que se encuentra apenado. Me preocupa que vayan a castigarlo con muchos partidos", señaló en rueda de prensa.



