El fuerte insulto de la 'Gambeta' Estrada a jugadores de Millonarios

A pocos días del clásico capitalino contra Santa Fe, crece la presión para Millonarios, que necesita ganar para sacudirse e su floja temporada. En ese escenario, uno de los históricos del equipo como Carlos la 'Gambeta' Estrada criticó de manera contundente a los jugadores del equipo actual.

?La Gambeta, voz autorizada, explotó por el nivel mostrado por el equipo tras la derrota contra Once Caldas.



"La verdad es que hay un poco de mariquitas en Millonarios. Solo quieren vestir la camiseta, pero no sudarla. Hay que tener pasión por ella. Esa camiseta es muy pesada como para que cualquiera se la ponga y permitan que vengan a El Campín y nos dejen en ridículo a todos", dijo Estrada en declaraciones a 'Pasión Albiazul'.



"Dejan que venga el Caldas y les gane. No tienen pasión ni sentido de pertenencia por la institución y eso a mí me fastidia", agregó el exfutbolista.



Estrada fue más allá. Criticó incluso la mentalidad de los jugadores jóvenes del club.

"Los muchachos de la menores son intocables, de guayos de última gama y no se les puede ni mirar. Es un problema grave en todo Millonarios", dijo.



En cuanto al técnico Alberto Gamero, Estrada salió en su defensa. "No le vamos a echar la culpa a Gamero, porque él demostró en Chicó y Tolima que es un excelente entrenador, honrado y buen trabajador. Y tiene sentido de pertenencia por Millonarios".



Entrevista completa de #PasiónAlbiazulTV: https://t.co/sP5y0ILoWQ pic.twitter.com/2m9nMDsajI — Pasión Albiazul (@PasionAlbiazulO) September 25, 2020





