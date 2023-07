Shakira y Gerard Piqué entraron en una nueva crisis. Así lo dan a entender Laura Fa y Lorena Vásquez, las populares 'Mamarazzis', quienes han sido reconocidas como las encargadas de dar las primicias sobre la separación más mediática de los últimos años.

Las reporteras de entretenimiento, en su última publicación en el medio español 'El Periódico', revelaron que la situación está bastante tensa entre el exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera.



Según exponen Fa y Vásquez, Shakira está bastante molesta por un tema puntual: el trato de Gerard Piqué a sus hijos, en los tiempos en los que está con los menores.



"Piqué no cumple con el convenio de guarda y custodia de sus hijos", aseveran las 'Mamarazzis'.



Shakira, furiosa por Piqué y el cuidado de sus hijos

Gerard Piqué, Shakira y sus hijos. Foto: Kings League Infojobs y YouTube de Shakira

Según aseguran Fa y Vásquez, quienes dieron a conocer la exclusiva de la separación de Shakira y Piqué hace más de un año, la barranquillera está furiosa por el trato que les está dando su exmarido a los menores mientras está con ellos.



"Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional", aseguran que les dijo una fuente cercana a la cantante.



Aunque Piqué ha sido visto con los menores en reiteradas ocasiones, dicen que sí es cierto que en algunos momentos debe dejarlos al cuidado de sus padres. Esto, debido a sus compromisos profesionales y personales, pues se dice que no puede dejar de pasar tiempo con Clara Chía, su nueva pareja, y ella no suele estar con él cuando están Milan y Sasha.



“Shakira no ha autorizado en ningún momento que los niños pasen parte de su periodo vacacional con familiares o terceros”, dicen del entorno de la cantante.



#17Jul | ¡De salida! Shakira fue vista en el aeropuerto junto a sus hijos Milan y Sasha abandonando la ciudad de Barcelona este lunes.



Los niños estuvieron compartiendo con su padre Gerard Piqué.pic.twitter.com/xcZUxmvXZJ — PublinMagazine (@publinmagazine) July 17, 2023

De hecho, la situación parece ser tan complicada que la propia Shakira no estaría contenta de que Piqué no lleve a los menores de regreso con su madre cuando el tiempo estipulado se termina. Asimismo, le gustaría que el exfutbolista los llevara de vacaciones a algún sitio en el que no fueran perseguidos por los 'paparazzis'.



“A Shakira le gustaría que Gerard hiciera el esfuerzo de pasar las vacaciones en algún lugar que le hiciera la vida más fácil a sus hijos. Los niños llevan más de 60 horas voladas en viajes transoceánicos y es un gran esfuerzo para ellos”, publican las 'Mamarazzis'.



La próxima semana, sostiene la publicación, está previsto que los menores regresen a Barcelona para compartir con su padre y dar cumplimiento "al 55% de los días pactados para el disfrute este año".



En los próximos años, se espera que Piqué pase al menos el 50% de las vacaciones con Milan y Sasha.

La realidad tras la supuesta relación entre Shakira y Lewis Hamilton

