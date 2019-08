La frase por la que le han dado palo a Luiz Felipe Scolari

Luiz Felipe Scolari ganó la Copa Libertadores con Palmeiras en 1999 y ahora, de nuevo, lo tiene en la pelea. El equipo ya está en cuartos de final, tras eliminar a Godoy Cruz. Sin embargo, un comentario que hizo tras esa clasificación lo tiene en el ojo del huracán.

A Scolari le preguntaron sobre los posibles refuerzos que podrían llegar al club, en el que actúan los colombianos Miguel Ángel Borja e Iván Angulo, aunque este último no está inscrito en Libertadores.



“(Los directivos) Trabajarán con los nombres que les doy, pero no los diré aquí ahora. Entre otras cosas porque mañana se puede estrellar el avión y morir todos. Si algunos mueren, incluso tiraré fuegos artificiales”, dijo Scolari. La frase dejó perplejos a los periodistas que acudían a la rueda de prensa.



Cabe recordar que el 28 de noviembre de 2016, el avión que transportaba al plantel del Chapecoense con rumbo a la final de la Copa Suramericana, frente a Atlético Nacional, se estrelló llegando a Medellín, con saldo de 73 muertos. Ese accidente afectó mucho al fútbol brasileño en general, por lo cual lo que dijo Scolari fue considerado de mal gusto.



Pero lo más curioso del tema es que el propio Palmeiras vivió un gran susto una semana atrás, cuando viajaba a Argentina para el partido de ida contra Godoy Cruz. El avión no pudo aterrizar en Mendoza por causa de los vientos, después de dos intentos fallidos, y finalmente, la aeronave fue desviada a Rosario. Alexandre Mattos, integrante de Palmeiras, calificó lo sucedido como una "película de terror".



DEPORTES