Sin el ‘10’, Carlos Queiroz le apuesta a cuatro ‘onces’

Hay que ir muy muy atrás para encontrar una Selección Colombia que no tuviera en su nómina de convocados a James Rodríguez y Radamel Falcao García. Fue en febrero de 2011, cuando el técnico era Hernán Darío Gómez y el equipo enfrentaba al entonces campeón del mundo, España.

Ahora, más de ocho años después, el actual seleccionador colombiano, el portugués Carlos Queiroz, presentó una nómina de 24 convocados, sin James –lesionado de nuevo del sóleo– y sin Falcao –a la espera de que defina su futuro, que apunta al Galatasaray, de Turquía–. Y de tajo, en esa lista, no hay otro ‘10’.



En la rueda de prensa en la que anunció la nómina, Queiroz explicó esta decisión: “Tenemos que seguir adelante con el fútbol creativo, de mucha penetración de pases, de consistencia. No tengo un volante ‘10’, como tú llamas, pero sí tengo cuatro ‘onces’, como Lucho (Díaz), como (Juan Guillermo) Cuadrado, como (Yairo) Moreno, como (Luis Fernando) Muriel, que pueden crear desequilibrio en toda la cancha; me siento muy feliz”.



Aunque todos son de características distintas, los cuatro mencionados por Queiroz tienen una en común en lo que ha hecho hasta ahora con la Selección: todos juegan como extremos, unos haciendo gala de su habilidad, como Díaz y Cuadrado, y otros, de su potencia, como Muriel.

Roger Martínez: se notó menos que Muriel, pero mostró su habilidad y su facilidad par moverse por todo el ataque. (6) Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO



Moreno, jugador del León de México, será debutante con la Selección, aunque ya había sido incluido en la lista preliminar de 40 para la Copa América de Brasil. Lo curioso es que en los últimos partidos en su club, el técnico de ese equipo, Ignacio Ambriz, lo tiene jugando como lateral izquierdo.



En la Copa América, Queiroz partió de un 4-3-3, en el que James hacía parte de ese tridente ofensivo, que acompañaba con la salida de dos volantes que partían de la primera línea de mediocampistas y abrían el juego, como Cuadrado y Mateus Uribe. Es decir, James no era ‘10’ en ese esquema. Y no le fue mal.



Sin embargo, una de las preocupaciones de Queiroz es la generación de fútbol en ataque. “Hay jugadores que garantizan que no recibamos goles, una media de 0,4 goles concedidos en ocho partidos. La de goles anotados no es suficiente. Estoy preocupado para llegar al menos a dos goles por partido. Hay caras nuevas, regresos buenos, y es un paso adelante esto”, dijo.



Sin James, sin Juan Fernando Quintero (que se recupera de su lesión de rodilla), sin Edwin Cardona, sin Sebastián Villa, y sin otros nombres que podrían ponerse la 10, como Nicolás Benedetti o Jarlan Barrera, Queiroz le apuesta a otra manera de jugar. Por ahora, el balance defensivo es bueno. Adelante, les apuesta a los ‘onces’.



JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc