La 'Fiore' inaugura su nueva ciudad deportiva de más de 100 millones de euros

El Fiorentina inauguró este miércoles su nueva ciudad deportiva, el 'Viola Park', un proyecto que el club empezó hace cuatro años y en el que ha invertido 113 millones de euros para poder tener su primera propiedad, con la que además espera poder hacer a los jóvenes del combinado 'viola' y no del Juventus.



La nueva zona de entrenamientos, con hasta doce campos e instalaciones de primer nivel tecnológico, fue calificada por el presidente 'viola', el italoamericano Roco Commisso, como "única".



(Lea también: Italiano residente en Colombia dice ser heredero de Berlusconi en un nuevo testamento).

No he recibido un euro del Estado FACEBOOK

TWITTER

"Es una tarde histórica para nosotros. Desde 1926, la 'Fiore' no tenía nada en propiedad. Hoy podemos decir que tenemos algo que es nuestro y es precioso. Ni en América ni en Europa se encuentran cosas como esta de aquí. En América tienen los estadios, pero no los centros deportivos", destacó en rueda de prensa el mandatario.



La idea inicial fue gastar 60 millones, pero terminó costando casi el doble, reconoció el presidente, que también admitió que desde su llegada ha invertido 420 millones de euros en la 'Fiore'.



"El dinero lo he invertido por que lo tenía. Podría haber comprado con esa cantidad el Nápoles, el Atalanta, el Génova, el Lazio y el Bologna...", dijo.



Una ciudad deportiva que el mandatario espera sirva como ejemplo para el resto de clubes de Italia como demostración de que se pueden construir cosas en Italia.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

"Las cosas en Italia se pueden hacer, espero que esta sea un ejemplo. El fútbol italiano necesita de no solo ciudades deportivas, sino de estadios, son viejos. Me avergüenzo, queremos y tenemos que hacer algo hacer algo para ayudar burocráticamente al fútbol", explicó.



Y que además quiere sea un motivo para atraer a los más jóvenes: "Espero que los más jóvenes digan ahora 'yo quiero ir a la 'Fiore' y no a la 'Juve'", bromeó en lo que fue también un dardo a los dos últimos jugadores que cambiaron la camiseta morada por la blanquinegra: el italiano Federico Chiesa y el serbio Dusan Vlahovic.



"Esto lo he hecho para la 'Fiore', yo no me lo llevo a casa. Espero que pueda servir de ejemplo para otros equipos. Hay que ayudar a gente como yo para hacer este tipo de cosas. En América cada equipo es ayudado a hacer los estadios, no como aquí", sentenció, insistiendo con el problema de la propiedad y complejidad de reforma de lo estadios italianos.



La 'Fiore' está siendo uno de los mejores equipos en este inicio de la Serie A, en la que marcha en cuarta posición, ocupando plaza de Liga de Campeones.



EFE

Más noticias en EL TIEMPO